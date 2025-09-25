El CB Gran Canaria vuelve a caer en pretemporada con ‘clandestinidad’ y alevosía

Última prueba para Jaka Lakovic para medir la situación de los suyos de cara al inminente estreno del Dreamland Gran Canaria en el curso 2025-26, que se producirá ante el Real Madrid en el Movistar Arena el 5 de octubre (11.00 horas) en la jornada inaugural de la Liga Endesa. No salió airoso el cuadro claretiano, encajando en la pista del Covirán Granada la cuarta derrota de la pretemporada (97-88). El choque clandestino, disputado a puerta cerrada, estuvo marcado por la mala puesta en escena de los amarillos. En la primera mitad, con Matt Thomas especialmente inspirado desde fuera del arco, el conjunto nazarí desangró a los grancanarios, que encajaron la friolera de 31 y 30 puntos, respectivamente, en los dos cuartos disputados antes del descanso. A pesar de la mejoría isleña en la segunda mitad, no resultó suficiente para remontar.

La ley del ex

Especialmente llamativo en lo estadístico fue la actuación de Jovan Kljajic, muy motivado ante sus ex. El canterano anotaba 29 puntos, 18 de ellos convertidos desde fuera del arco, que terminaron de dar la puntilla a su Granca.

Con su derrota en Granada, el Dreamland cierra con balance negativo la pretemporada, con tres victorias y cuatro derrotas en siete partidos. Encuentros en los que el equipo no ha despejado las dudas sobre su rendimiento.

Angola regresa con buena nota

La buena noticia la protagonizó Braian Angola, quien como avanzó su compañero Andrew Albicy fue de la partida y permaneció algo menos de 13 minutos en pista; en este tiempo, el exterior colombiano anotó nueve puntos, cogió tres rebotes y repartió tres asistencias.

Jaka Lakovic optó por repartir minutos entre todos sus hombres, superando tan solo los 20 minutos dos jugadores, dos integrantes de su guardia pretoriana: el mencionado Albicy y Brussino.

El mejor partido de Labeyrie

En el apartado anotador fue el mejor partido de la pretemporada del francés Louis Labeyrie, quien anotaba diez puntos en los poco menos de 18 minutos que permaneció en la cancha, además de capturar cuatro rebotes y dar una asistencia.

A pesar de su mal arranque en el duelo ante los andaluces, el Granca salió en la segunda parte con mejor cara. Ganó con claridad en el tercer acto, pero toda opción de remontada amarilla se disipaba en el último asalto, el más igualado de los cuatro. A pesar de caer del lado del Dreamland, su ventaja en ese parcial no le bastó para evitar la cuarta derrota de la pretemporada (97-88), en gran parte por la gran diferencia en el rebote (41 capturas granadinas y 28 de los amarillos).

