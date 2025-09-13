El CB Gran Canaria se trae para la Isla el trofeo del pulpo, al derrotar en una igualada final al Bilbao Basket

La defensa del Bilbao Basket complicó un partido que no se decidió hasta el último asalto, momento elegido por Andrew Albicy y Nico Brussino para dar un golpe en la mesa y adjudicarse la victoria por un ajustado 89-85 que les permite traerse para la Isla el conocido como trofeo del pulpo, como equipo victorioso de la As Burgas Basket Cup.

Comienzo trabado el vivido en la final de la As Burgas Basket Cup en Orense entre el Granca y el Bilbao Basket, con las defensas imponiéndose a los ataques en los primeros compases del duelo. Un triple de Tobey a los dos minutos del comienzo del partido servía para inaugurar el electrónico, pagándole los Hombres de Negro con la misma moneda, con un triple esquinado de Jaworski.

Cinco puntos de Salvó colocaban en cabeza a los claretianos ante un Bilbao que encontraba en Pantzar su mejor hombre en la ofensiva. Bagayoko se sumaba al ataque bilbaíno para acercar posturas con su acierto en el interior.

La mejoría del equipo dirigido por Jaume Ponsarnau era controlada por los amarillos que encontraban en dos triples de Brussino y en el poderío interior de Kur Kuath el camino para cerrar comandando el marcador, en el primer acto, en el que Font decía la última palabra para colocar el 26-20.

El reinicio del juego en el arranque del segundo acto no le gustaba nada a Jaka Lakovic que no dudaba en parar el duelo a poco más de dos minutos del comienzo, tras encajar un parcial de 0-5 por cortesía de Jaworski, mientras Bagayoko se retiraba de la cancha tras sufrir un duro golpe fortuito en su hombro (26-25).

La defensa de Bilbao maniata el ataque amarillo

La buena defensa de los Hombres de Negro sobre Wong minimizaba el acierto del norteamericano, mientras Petrasek, Pantzar y Frey completaban la remontada, desatando el enfado de Jaka Lakovic, que llevaba al técnico claretiano a detener el crono a 3:35 para el descanso tras una canasta tras robo de Font que colocaba el 32-38 en el luminoso.

El Dreamland Gran Canaria seguía sufriendo para encontrar el camino hasta el aro de los bilbainos, mientras Jawarski y Sylla, que entraba en lugar de Bagayoko que en su intento de volver a la pista, volvía a resentirse del hombro, marcaban las diferencias. Brussino y Tobey acercaban posturas, pero Frey aprovechaba la pizarra de Ponsarnau para llegar al ecuador con un 38-45 que premiaba la superioridad de los de negro en la primera mitad.

Albicy y Vila con sendos triples cambiaban las sensaciones claretianas en el partido, obligando a Jaume Ponsarnau a parar el crono en el comienzo del tercer acto, al colocarse los isleños a un triple de la igualada tras algo menos de tres minutos disputados del mismo.

La obcecación del Granca en seguir buscando sin acierto los puntos desde fuera del perímetro, facilitaba las cosas a un Bilbao Basket que seguía haciéndoles incómodo el partido, y que con Font y Jaworski les bastaba para volver a abrir un hueco en el luminoso (51-60).

Reacción claretiana

El Granca se resistía a entregar la cuchara y daba un golpe en la mesa con tres triples consecutivos de Brussino, Albicy y Labeyrie que volteaban el marcador para llegar en ventaja al último asalto (63-61).

La reacción claretiana surtía el efecto deseado, metían la velocidad de crucero gracias a los triples de Brussino y Samar, además de la aportación en la pintura de Tobey que disparaban la ventaja de los insulares hasta los ocho puntos, parando el partido Ponsarnau en el ecuador del asalto definitivo (77-69).

Los Hombres de Negro apretaban los dientes para aferrarse a la esperanza con los puntos de Jaworski, Font y Sylla que forzaban un nuevo tiempo muerto solicitado por los grancanarios a 1:47 para el final con un ajustado 83-80 en el marcador.

Albicy, Brussino y Wong dejaban sin efecto el arreón final del Bilbao Basket para adjudicarse el conocido como trofeo del pulpo, al adjudicarse la final del As Burgas Basket Cup por un ajustado 89-85.