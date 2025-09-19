El CB Gran Canaria renueva los votos con la Virgen del Pino

La tradición manda y más cuando se trata de visitar a Pinito en la Basílica de Nuestra Señora del Pino, una cita ineludible para el Dreamland Gran Canaria, que entregó la tradicional ofrenda floral, además de una camiseta firmada por todos los jugadores de la plantilla que fue entregada por el presidente claretiano, Sitapha Savané, al párroco, Jorge Martín de la Coba, que recogía sonriente el obsequio de los amarillos.

En el sencillo, pero solemne acto, además de los integrantes del plantel del primer equipo, acompañados por el presidente y Willy Villar, el director deportivo; y no faltó José Agustín Arencibia, alcalde de Teror, quien les recibió previamente en la Casa Consistorial de Teror, antes de desplazarse juntos hasta la Basílica.

Martín de la Coba ejercía de maestro de ceremonias, afirmando ante los presentes que «creyente o no, esta casa y esta visita es especial para todos». «Aquí buscamos consuelo para las luchas que tenemos, no solo deportivas, sino en la vida humana» agregó.

El manto protector de 'Pinito'

Después del tropiezo del jueves ante el eterno rival, La Laguna Tenerife, no estuvo de más el deseo expresado por el párroco de dar «mucho ánimo y salud al equipo en esta temporada» comentó, añadiendo el deseo de no perder «nunca esta bonita experiencia de comenzar la temporada a los pies de la Virgen porque, en la vida, creyendo o no creyendo, estamos abiertos a lo trascendental». «Seguro que en alguna ocasión, cuando fallan un tiro, miran arriba pidiendo ayuda» recordó entre sonrisas cómplices de los presentes.

Por su parte, Savané afirmó que la intención detrás de la entrega de una camiseta «por todos los componentes del equipo» es que «el espíritu del Granca siempre esté aquí, más allá de nuestra visita, y nos conecte en esos momentos en los que las personas miran arriba buscando, si no una respuesta, sí una ayuda que nos empuje».

José Agustín Arencibia deseó al equipo «muchísima suerte», declarándose «aficionado al baloncesto» y reconociendo que este curso «tengo mucha ilusión en ustedes». Por último, en la parcela deportiva, Willy Villar comentó que «esta visita es algo que toca muy directamente y que has vivido desde pequeñito», y pidió «antes que nada, salud, que es lo más importante, y poder repetir el nivel de los últimos años».

