El CB Gran Canaria recupera el orgullo y su esencia con un triunfo agónico en La Laguna

Redención completada. El Granca regresa de Tenerife con el orgullo y su esencia totalmente recuperados, en un partido en el que volvieron a mostrar la intensidad y la ambición que se les presupone y que no se dejó ver en la ida, disputada el pasado jueves en el Arena. Los 22 puntos logrados en ese partido por los aurinegros son los que le han servido para hacerse con el trofeo de la Copa Canaria, pero el premio de consolación ha sido para los claretianos, que se llevan el triunfo en el encuentro de vuelta (85-86), en un duelo en el que Lakovic ha sabido ganarle la partida en un final apretado a la pizarra de Vidorreta.

Mike Tobey e Isaiah Wong, con 20 y 18 puntos respectivamente, han liderado el ataque de un Gran Canaria intenso, divertido y bastante efectivo por momentos, en el que todavía queda trabajo por realizar, pero que parece haber dado con el buen camino para llegar a su destino.

El Dreamland Gran Canaria afrontaba el encuentro de vuelta de la Copa Canaria con un diferencial de 22 puntos favorable a La Laguna Tenerife que contaba con un Santiago Martín hasta la bandera, para vivir un nuevo derbi canario en el que el favoritismo era para los laguneros.

Txus Vidorreta daba descanso a Wesley Van Beck, con molestias, pensando en la Supercopa que les espera en Málaga el próximo fin de semana. Además, los aurinegros perdían durante la ronda de calentamiento a Aaron Doornekamp; mientras que Braian Angola causaba baja una vez más en el Granca.

Titularidad para Kur Kuath

Jaime Fernández era el encargado de inaugurar el marcador, pero la reacción amarilla no se hacía esperar, con un juego dinámico y rápido que sorprendía al Tenerife. Kur Kuath que estrenaba titularidad, por dentro y Albicy y Vila con sendos triples abrían brecha para colocar un 5-14 de apertura en los primeros compases del duelo.

Txus Vidorreta daba entrada a Marcelinho Huertas a lo que respondía de inmediato Jaka Lakovic colocando a Ziga Samar sobre el brasileño para mermar la productividad del base aurinegro.

Mike Tobey destapaba el tarro de las esencias mostrándose intratable desde fuera del perímetro y en la pintura para mantener el colchón en el electrónico, llegándose al final del primer acto con un 17-31 que premiaba el juego claretiano.

El propio Wong con una acrobática canasta se encargaba de inaugurar el segundo cuarto, pero el Canarias respondía con un triple de Fitipaldo y un 2+1 de Abromaitis que acercaba a los laguneros en el partido y la mejoría canarista les permitia reducir la diferencia hasta la barrera psicológica de los 10 puntos, con intercambio triplista de por medio entre Huertas y Brussino (30-40).

Kostadinov protagonizaba una de las canastas del partido, mientras crecía la intensidad sobre el parqué. Un triplazo de Huertas apretaba las cosas, metiendo la directa para intentar culminar la remontada, pero Albicy, Kuath y Wong estiraban el chicle para mantenerse por delante en el electrónico a pesar de los intentos canaristas, llegándose al descanso con un 40-49 en el marcador.

Wong empieza a calentar motores

Dos canastones de Wong en el reinicio del juego contrarrestaban el 2+1 de Giedraitis con el que se iniciaba el tercer periodo.

El Tenerife apretaba los dientes en defensa y se encomendaba a Alderete para recortar diferencias, pero el Granca mantenía su buen tono, con Tobey y Samar manteniendo a los laguneros cerca de la barrera de los 10 puntos.

Un parcial de 8-0 para el Canarias por gentileza de Huertas y Costa obligaba a Lakovic a parar el crono a falta de 1:40 para llegar al último asalto con solo dos puntos de diferencia. Los amarillos respondían con un parcial de 0-5 de la mano de Samar y Vidorreta lo paraba, para llegar al asalto final con un 60-66 que prácticamente aseguraba el trofeo para los locales que contaban todavía con un margen de 16 puntos a su favor.

Los pequeños detalles dan la tercera victoria al Granca

El Tenerife se resistía a entregar la cuchara y recurría al acierto de Alderete y Kostadinov, pero un 2+1 de Wong le daba a los amarillos un pequeño respiro para al menos conseguir el premio de consolación de ganar el partido (68-71).

Cinco puntos de Jaime Fernández consumaban la remontada canarista para ponerse por primera vez por delante desde el 2-0 inicial, obligando a Lakovic a parar el partido (73-71).

En el intercambio de golpes final dos triples de Giedraitis y Scrubbs amenazaban con romper el partido, pero Kur Kuath mantenía vivo a los amarillos en la lucha por el partido. Brussino desde el triple anulaba el impacto de los dos libres convertidos por Jaime Fernández, pero un tapón ilegal de Kur Kuath en una bomba inteligente del escolta madrileño volvía a dejar a los aurinegros por delante a falta de tres segundos. La pizarra de Lakovic permitía a Wong forzar dos tiros libres que el de Nueva Jersey transformaba para colocar el 85-86 en el luminoso. Nuevo parón con 0.4 segundos por jugarse, pero el lanzamiento forzado de Abromaitis no entraba y el Granca aseguraba la victoria parcial, aunque el trofeo se quedaba en Tenerife.

Vía: La Provincia - Diario de Las Palmas