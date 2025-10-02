El CB Gran Canaria aterriza en la BCL para seguir soñando en Europa

Nuevos horizontes europeos. El panorama continental para el Dreamland Gran Canaria va a cambiar de forma drástica a partir de esta misma temporada gracias a su aterrizaje en la Basketball Champions League de la FIBA. La entidad amarilla tomó y anunció la decisión a principios del pasado mes de junio, abandonando de forma contundente el escenario competitivo de la Euroliga tras 14 campañas y el título de la Eurocup conquistado en el curso 2022-23 con el objetivo de adentrarse de lleno en un nuevo enclave que ofrece una serie de circunstancias que, según el club, encajan mejor en su realidad actual. De ese modo, los claretianos dan un paso clave que puede transformar su futuro a corto y medio plazo, todo ello con la sombra de la NBA planeando sobre el viejo continente con el anhelo de regir su propio torneo junto a la federación internacional.

El adiós del Granca al paraguas de la Euroliga se materializa por distintos aspectos entre los que se encuentran lo denostada que ha ido quedando una Eurocup que se ha convertido en un banco de pruebas caro, con muchos viajes y que apenas genera los beneficios económicos para rentabilizarla. Además, la ampliación de equipos aprobada durante la última Final Four de la Euroliga en Abu Dhabi hizo que la pasara esta campaña de 18 a 20 equipos, una situación con la que se aumenta el número de partidos, de dobles jornadas y de desgaste para los conjuntos que participen, siendo la mayoría de ellos clubs con una licencia a largo plazo para disputarla. Todo ello, sin contar que ya va camino de convertirse en una competición completamente cerrada.

Hoy en día, por su localización geográfica y presupuesto, un club como el CB Gran Canaria no puede llegar a este formato con garantías. Por ello, si no se puede acceder al premio gordo de ganar la Eurocup, que es disputar la Euroliga junto a los mejores del continente, hay que buscar otras aventuras.

Un torneo en crecimiento

La Basketball Champions League inició su andadura en el curso 2016-2017, queriendo cimentar la definición de sus participantes en los méritos deportivos, algo que ya la diferencia de la Euroliga en su más estricto origen. En aquella primera edición, aun en pañales, La Laguna Tenerife conquistó el primer trofeo en una Final Four celebrada, además, en el Santiago Martín al vencer al Banvit turco. Tras ese ensayo, la BCL prosiguió su camino sin excesivas prisas, ya que la Eurocup continuaba siendo plato principal para muchos clubs.

Sin embargo, con el paso de las temporadas, y aunque muchos equipos empleaban su paso por la BCL como escenario previo a dar el salto al paraguas de la Euroliga tal como hicieron, por ejemplo, el Partizán, el Mónaco, la Virtus de Bolonia, campeón en 2019, o el Hapoel de Tel-Aviv, el nivel fue en aumento. Clubs como el Galatasaray, el Rytas Vilnius o el Unicaja, actual rey del torneo, dieron lustre a una competición que ahora abraza a un Granca que viene de la mano con el Alba Berlín y el Joventut, lo cual señala que este año va a ser el más potente de la historia del campeonato regulado por la FIBA.

Todos los campeones de la BCL:

2016-17: Iberostar Tenerife (España)

2017-18: AEK de Atenas (Grecia)

2018-19: Virtus de Bolonia (Italia)

2019-20: San Pablo Burgos (España)

2020-21: San Pablo Burgos (España)

2021-22: Tenerife (España)

2022-23: Telekom Baskets Bonn (Alemania)

2023-24: Unicaja de Málaga (España)

2024-25: Unicaja de Málaga (España)

Formato y economía

La Basketball Champions League divide su competición en un total de seis rondas, siendo la primera de ellas un torneo previo que se celebró en Samokov, Bulgaria, en el que los clubs sin plaza directa disputan unas eliminatorias para obtener el billete a la fase regular. En esta última edición cayó el UCAM Murcia a manos del Elan Chalon francés sin ir más lejos. Ya en esa fase oficial hay ocho grupos de cuatro equipos que se enfrentan todos contra y el primero de cada uno de ellos logra avanzar hacia el Round of 16; por el contrario, los segundos y los terceros tienen que disputar una eliminatoria extra para seguir en la competición.

Ese Round of 16 divide a los clubs de nuevo en cuatro grupos de cuatro de nuevo en un formato de todos contra todos donde los dos primeros se clasifican para unos cuartos de final al mejor de tres partidos. Los ganadores de esas series logran el acceso a una Final Four que ya decide al campeón.

En cuanto a la economía, la BCL otorga un reparto un poco más convincente que la Eurocup. En primer lugar, por estar en la fase regular se le asignan unos 40.000 euros a cada equipo, un importe que puede ir en aumento a partir del Round of 16; en esa fase del campeonato cada victoria se paga a 7.500 euros y por cada triunfo en cuartos de final se abonan 10.000. Por último, los vencedores de las semis se llevan 300.000 euros y el que levante el título suma otros 600.000. A eso hay que añadir que el tercer clasificado obtiene 100.000 euros y el que finaliza cuarto se va de vacío.

Sumando todo, el campeón puede acabar con una bolsa de una cifra que ronda el millón de euros, aunque ese montante solo está al alcance del campeón final. Eso sí, la Eurocup solo repartía 400.000 euros para el ganador.

Favorito de partida

Lo cierto es que el Granca llega a esta BCL como candidato a llegar lejos. Su enorme desempeño en la Eurocup durante la última década, disputando tres finales y ganando la de 2023, le coloca como uno de los favoritos. El Benfica portugués, el Le Mans galo y el KK Spartak serbio son los rivales amarillos dentro del Grupo H en su estreno, lo que sitúa a los de Jaka Lakovic en la obligación de pasar como primeros.

Una vez ya estén en ese Round of 16 la competición crecerá en exigencia y los insulares deberán aspirar a unos cuartos de final que sería lo mínimo exigible. Aun así, a diferencia de cursos anteriores, los isleños no tienen una liga regular que permita despistes; aquí cada encuentro es bastante importante en todos los sentidos.

A partir de ahí, el conjunto amarillo tendrá que lidiar con el peso y la historia para hacerse un hueco en un nuevo torneo en el que pretende dejar su huella. Con 316 partidos en una veintena de participaciones continentales a sus espaldas, el CB Gran Canaria afronta este reto con la ilusión de un novato y la solera de un clásico del basket europeo moderno que quiere soñar con intentar levantar su segundo título internacional.

Vía: La Provincia - Diario de Las Palmas