El CB Gran Canaria arranca sus amistosos en Italia

La última ficha del tablero de Jaka Lakovic ya está en Gran Canaria, recién llegado de la final de la AmeriCup, en la que Nico Brussino y su Argentina sucumbieron ante Brasil (47-55). El alero argentino se sometió en la mañana de ayer junto al colombiano Braian Angola, a sus respectivos reconocimientos médicos en HPS, aunque el albiceleste no viajará a Italia para descansar de su participación en la AmeriCup. Tampoco disputará los primeros amistosos de pretemporada Kur Kuath, que viajará a EEUU con permiso del club, por motivos familiares y se reincorporará al grupo la próxima semana.

Los jugadores del filial, Eetu Heinonen y Aleksander Panasiuk, serán los encargados de suplir a los dos jugadores ausentes en la convocatoria para el torneo italiano. Ambos cuentan con una oportunidad única de seguir mostrando su nivel a Jaka Lakovic, tras ser dos de los jugadores del Liga U que han ayudado al primer equipo en la primera fase de la preparación.

Mañana arranca el carrusel de siete encuentros de preparación de los claretianos de cara a su estreno oficial tanto en la Liga Endesa, el fin de semana del 4-5 de octubre ante el todopoderoso Real Madrid en el Movistar Arena y casi sin tiempo para respirar, el 7 de octubre en Lisboa ante el Benfica, en el que será su estreno en la Basketball Champions League (BCL).

El Granca 4.0 de Jaka Lakovic se estrena a lo grande en el XV International Basketball Cagliari en Cerdeña, donde le espera pasado mañana el potente Olimpia Milano (17.00 horas). El domingo afrontará su segundo compromiso amistoso, dependiendo de que logre la victoria o no, ante el ganador o el perdedor de la otra semifinal que enfrentará al anfitrión, el Dinamo Sassari con otro primer espada de la Bundesliga como es el Bayern Múnich.

En principio está previsto que los cuatro partidos del torneo se puedan seguir vía YouTube en el canal oficial del Dinamo Sassari.

Cabe recordar que la segunda parada obligatoria en la hoja de ruta de preparación de los isleños les llevará hasta tierras orensanas, donde participarán en el As Burgas Basket Cup. Su tercer rival confirmado en la pretemporada será el Río Breogán de Luis Casimiro Palomo, en un choque emotivo para uno de los flamantes nuevos fichajes de los amarillos, Eric Vila, que se verá las caras con algunos de sus compañeros del curso pasado. Al día siguiente, al igual que sucederá en el torneo de Cerdeña, dependiendo de su resultado en la semifinal, se medirán al ganador o perdedor de la otra eliminatoria entre el anfitrión, el CB Ourense y el Surne Bilbao Basket.

El clásico derbi canario de pretemporada ante La Laguna Tenerife será la siguiente piedra de toque para los grancanarios que abrirán fuego ante los aurinegros en el Arena el 18 de septiembre (18.30 horas) y que cerrarán en el Santiago Martín el 21 de septiembre (12.30 horas).

A modo de guinda, los últimos ajustes del equipo tendrán lugar en un séptimo y último duelo en tierras nazarís ante el Covirán Granada de Jovan Kljajic, que se enfrentará al que fue su club hasta este verano el 25 de septiembre.

Pleno de jugadores

La ausencia de jugadores del Granca en el Eurobasket ha posibilitado a Jaka Lakovic el poder contar con todos los jugadores del primer equipo, salvo Brussino y Kuath, lo que facilitará el trabajo de adaptación de cuatro de los cinco jugadores incorporados esta temporada -Louis Labeyrie, Braian Angola, Isaiah Wong y Eric Vila-, además del fichaje en propiedad de Ziga Samar, quien ya conoce los sistemas de su compatriota Jaka Lakovic, y la presencia de Fynn Schott y de Lucas Maniema que se estrena también con ficha del primer equipo en esta pretemporada.