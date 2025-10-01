El CB Gran Canaria afronta sin complejos su estreno liguero ante el Real Madrid

El Dreamland Gran Canaria inició la recta final hacia su debut en la ACB el próximo domingo (11.30 horas) en casa del vigente campeón, el Real Madrid, con un desayuno informativo en el que tanto su director deportivo, Willy Villar, como su entrenador, Jaka Lakovic y sus jugadores, Miquel Salvó y Braian Angola, se encargaron ante los medios de comunicación de restar importancia al balance negativo del equipo en sus partidos de pretemporada (tres victorias y cuatro derrotas) y a tener que estrenarse fuera de casa ante uno de los trasatlánticos de la competición.

Si el rostro es el reflejo del alma, el de los cuatro protagonistas claretianos reflejaba en el Patio Geranios del Santa Catalina, a Royal Hideway Hotel, una total confianza en las opciones del equipo de cuajar una buena temporada en un curso marcado por el estreno de los amarillos en la Basketball Champions League (BCL), beneficiándose en un principio de un calendario mucho más amable en cuanto a fechas que los equipos de Euroliga o los de Eurocup.

Al acto acudieron también el presidente del Granca, Sitapha Savané y Juan Francisco Hernández, director comercial regional de Canarias, Madeira y Cabo Verde de Barceló Hotel Group, quien ejerció de anfitrión.

Willy Villar: "Vamos a ir a por todas para intentar ganar en Madrid"

El director deportivo de los amarillos, Willy Villar, calificó la pretemporada del equipo como "una más, interesante para ir sacando conclusiones del equipo, tanto a nivel técnico a través de Jaka Lakovic y el resto de su staff, que son los encargados de sacarlas, como a nivel de conocimiento de los jugadores y del equipo en general". "Creo que ha habido de todo y desde ese punto de vista creo que ha sido interesante y aunque no llegamos al inicio de la liga a nuestro 100%, creo que lo hacemos en una buena dinámica", matizó.

En cuanto a su satisfacción por el nivel de la plantilla por lo visto en la pretemporada, el responsable de la parcela deportiva de los claretianos recordó que "lo que hay que intentar conseguir como cada año es formar un buen equipo y creo que se ha juntado suficiente calidad como para afrontar todos los retos que tebemos por delante y que desde que estamos con Jaka (Lakovic) al frente durante estos tres últimos años, prácticamente hemos conseguido todos los objetivos, clasificarnos para la Copa y el Playoff y hemos llegado a dos finales europeas, ganando una". "Tenemos que mantener ese nivel, que no es fácil, porque hay muchos equipos que nos quieren sacar de ahí y tenemos esa exigencia, pero desde un punto de vista técnico creo que tenemos el mejor posible y ahora toca hacer equipo para mantener este nivel, creo que estamos en el camino y ahora toca demostrar que aunque seamos un equipo nuevo, mantenemos la mentalidad de estos años para afrontar esta exigencia", apostilló,

En su opinión, el debut en la Basketball Champions League (BCL) "es un aliciente más porque somos los novatos de la competición, es un modelo de competición al que no estamos habituados, en principio es importante cada victoria porque no es lo mismo terminar primero que segundo, e incluso podrías llegar a quedar eliminado, por lo que hay que tener mucho cuidado, sabiendo que somos los nuevos, por lo que vamos con esa humildad, pero con la ambición de saber que durante los últimos tres años hemos llegado a dos finales y eso está dentro del ADN de nuestro equipo y queremos seguir manteniendo en Europa ese nivel". "Cuando competimos fuera nos damos cuenta del respeto que generamos y el nombre que tiene en Europa, es una responsabilidad y nos gustaría llegar lo más lejos posible en esta competición", matizó.

Si la plantilla actual es mejor o peor que la de las temporadas anteriores, según Villar "está por demostrar, porque una cosa son nuestras intenciones, entre las que hemos intentado añadir algo más de físico, más versatilidad y en algunos casos nos hemos visto condicionados por el tema económico, pero más allá del tema técnico específico, este grupo debe de tomar la mentalidad necesaria para afrontar esta exigencia tan grande que es estar siempre generando oportunidades y tratando de conseguir estos objetivos, que es algo que solo se consigue teniendo un grupo con la mente fuerte, y en este sentido pienso que hay calidad en la plantilla, se ha mejorado el físico, hay herramientas y veremos ahora cual es nuestra mentalidad, y la suerte de las cosas que no podemos controlar, en forma de lesiones y demás". "Tenemos la labor de transmitirle a toda nuestra gente mucha ilusión y generar oportunidades, que es a lo que nos hemos habituado últimamente, no siempre tenemos éxito, pero creo que estamos en condiciones, con esta plantilla, de generar ilusión", apostilló.

Sobre el exigente inicio de calendario y la posible necesidad de paciencia con el equipo en el arranque, el director deportivo claretiano admitió que "me gusta que ustedes estén ya así porque me evitan el trabajo de tener que poner el paraguas (risas), pero el calendario nunca se sabe, porque a lo mejor sería más peligroso el pensar que tenemos un calendario fácil, estaría mucho más nervioso". "Pensar que tenemos un calendario de inicio duro creo que nos ayuda a trabajar con tranquilidad y tener paciencia, es la mejor manera de enfocar un inicio de temporada en el que puede pasar cualquier cosa, porque nosotros tenemos muchos jugadores nuevos y podemos empezar bien, mal o regular, pero en cualquier caso, esta es una carrera larga y ahora mismo considero que el Granca es conocido por los logros que consigue, pero también, en el como los consigue, hay una identidad clara que se transmite, por ejemplo en los últimos tres años nunca se ha cambiado a un jugador por bajo rendimiento y no sé si hay algún club en la ACB que haya pasado lo mismo y en esa forma de hacer las cosas creo firmemente, va a ser duro, pero vamos a intentar solventarlo para seguir molestando arriba y dejando el nombre del Granca lo más arriba posible", reflexionó.

Por último, Willy Villar, no dudó en señalar que enfrentarse al Real Madrid "es malo siempre, pero al final nunca sabes si es mejor hacerlo antes p después, recuerdo ganarles aquí en enero cuando parece que es la peor época, hemos ganado al Barça aquí en la primera jornada en el primer año de Jaka y luego hemos perdido en situaciones que parecían más propicias, por eso es difícil de saberlo, tienes que jugar, es en su campo, y el mayor hándicap es que llevaremos 10 días sin competir, mientras que ellos llevan jugando cuatro partidos casi seguidos y estarán más rodados, esa diferencia de ritmo competitivo lo podemos acusar, pero vamos a ir a por todas seguro, vamos a intentar ganar el partido en Madrid, sería un gran comienzo".

Jaka Lakovic: "Las derrotas ante el Tenerife y el Granada nos dieron un toque sobre lo que nos espera esta temporada"

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, destacó que "el equipo ha trabajado bien en pretemporada, todos los jugadores llegaron al inicio de la misma con un estado físico bueno, lo que es muy positivo mirando la mentalidad con la que la han afrontado los jugadores, por esa razón pienso que el equipo está preparado para el inicio de la temporada". "En la parte táctica, hemos incorporado a cinco nuevos jugadores, contando a Lucas Maniema, que estará en dinámica del primer equipo de forma regular por la lesión de Carlos Alocén, son seis al final, que les ha podido costar un poco más, por eso creo que el equipo todavía está en el proceso para llegar a estar donde queremos, para competir en esta ACB que cada año parece estar más fuerte que el anterior", matizó.

En cuanto a su grado de satisfacción con el trabajo de las nuevas incorporaciones, el esloveno afirmó estar "muy contento con la disposición de los jugadores para trabajar, para prepararse, de asimilar todas las cosas que el staff técnico propone, que el equipo quiere, pero todavía es pronto, porque en pretemporada hemos visto las características de un equipo nuevo, con muchos altibajos, jugando bien por momentos y teniendo también momentos malos, estos altibajos tan grandes, con el tiempo, cuando todos se ajusten a nuestras exigencias tácticas, deberían de reducirse y ser un equipo constante durante todo el partido".

A la afición, el responsable del banquillo amarillo, les envió el mensaje de que "estamos muy ilusionados con el equipo, con la temporada que viene, porque veo a todos los jugadores cada día trabajar y esforzarse para mejorar y llegar a ese punto donde queremos estar y para el que todavía nos falta, pero el partido de casa ante el Tenerife creo que para nosotros fue incluso positivo, porque nos dio un toque de lo que nos espera durante la temporada y el equipo fue capaz en dos días de cambiar y presentar otro juego y otra imagen, por eso estoy contento y nada preocupado". "La derrota en Granada nos fue muy bien, porque todos debemos de ser conscientes de lo que significa la ACB y el jugar cualquier partido a domicilio, estas cosas en pretemporada son muy positivas, porque muchos jugadores que llegan nuevos a la ACB lo han podido sentir en su piel y ahora podemos ir con esta experiencia a empezar la temporada".

Respecto al conocimiento de Víctor García sobre Sergio Scariolo, técnico de los blancos y del que fue asistente en la selección española, el esloveno respondió que "quizás puede ayudar, pero el domingo Scariolo no juega (risas)", señalando que "será una ventaja a la hora de preparar el partido, pero al final el baloncesto es muy rápido, los jugadores son protagonistas y las decisiones se toman en un margen de medio segundo, y conociendo a Sergio, poco margen tendremos para hacer".

El esloveno no quiso hablar de un posible porcentaje de poder lograr la victoria ante el real Madrid, alegando que "es difícil hablar de porcentajes, pero estoy seguro que el equipo enseñará una buena cara en cuanto a su competitividad, de mentalidad, de entrar en la competición oficial con un buen pie, seguir creciendo como equipo, seguir con este proceso que es largo y sinceramente ni he pensado en un posible porcentaje".

Del estreno de los amarillos en la BCL ante el Benfica el próximo martes, Lakovic recalcó que se trata de "otro reto muy ilusionante, en una nueva competición, en la que de momento no tenemos ninguna experiencia, sabemos sobre el papel el formato de la competición que empieza desde cero con mucha importancia desde el primer partido para la primera fase, vamos a conocer también como son los arbitrajes, que serán diferentes y tenemos que estar preparados". "Tenemos que tener la máxima motivación para hacerlo bien, dar el máximo e intentar obtener buenos resultados para llegar lo más lejos posible en esta primera temporada".

Miquel Salvó: "Por el nombre del Madrid es difícil ganarles, pero no imposible"

El alero catalán del Granca, Miquel Salvó, reconoció con una sonrisa que "hay muchas ganas de empezar ya, hemos tenido una pretemporada muy larga, muy dura, con muchos entrenos, mucho trabajo necesario porque hay muchas caras nuevas, pero estamos deseando empezar ya los partidos y entrenar un poco menos".

De las nuevas incorporaciones, destacó que "hay un muy buen vestuario, los nuevos se han adaptado muy bien, es gente con mucha ambición, que creo que es algo muy necesario , con energía renovada y nos van a transmitir a todos una muy buena vibra de cara a todo lo que se viene".

Sobre los altibajos del equipo en pretemporada, recalcó que "todos tenemos claros cuales son los objetivos que son los mismos que cada temporada, pero con una competición nueva en la que queremos llegar lejos, los nuevos están en este proceso de adaptación, los resultado en pretemporada en ocasiones hemos ganado todos los partidos y luego no hemos empezado bien la liga, al contrario también, son entrenos básicamente y no me centro en el resultado, así que tenemos que ser conscientes de donde estamos, de que podemos mejorar, hay muchas caras nuevas y nuestro mejor juego se verá más adelante, porque sabemos que con trabajo y jugando al máximo podemos sacar muchos partidos adelante".

Respecto al estreno del equipo ante el Real Madrid, Salvó admitió que "por el nombre de la entidad que tenemos delante es difícil, pero no imposible, en otros años hemos sido capaces de ganarle al Barça el primer partido de liga y ¿por qué no ganar allí, en Madrid?, sería la mejor manera de empezar una temporada".

Para el catalán, jugar contra el campeón de liga no es una motivación extra, "el que sea será, esta vez es el Madrid, pero daría igual si fuese otro equipo, debemos de ir allí a ganar, a jugar el mejor baloncesto posible, porque si hacemos bien nuestro plan de partido podemos llegar al final con opciones y a partir de ahí, agarrarnos al máximo al partido e intentar empezar la liga con una victoria, que sería lo mejor".

A nivel personal, Salvó declaró que "afronto la temporada con energías renovadas, con la ilusión del primer día, soy un jugador que lo da todo siempre, siento que estoy en mi casa y afronto el curso con mucha responsabilidad".

A la afición, el jugador claretiano le pidió que "empiecen la temporada como yo, haciendo un reset, equipo nuevo, energías renovadas, que estén con nosotros en los buenos y en los malos momentos, que son muy importantes para nosotros, y que creo que este año vamos a vivir muy buenos momentos".

Braian Angola: "El Real Madrid es uno de los mejores equipos de Europa, pero el domingo tenemos que salir a jugar y divertirnos"

Como representante de las nuevas incorporaciones claretianas, el escolta colombiano Braian Angola, reconoció estar "muy contento, con muchas expectativas buenas, ya que llego a un equipo que tiene un historial de ganar copas, de ser campeón, de siempre luchar por estar arriba y estoy muy contento de estar aquí".

De su estado físico tras la sobrecarga que tuvo en los isquios, admitió estar "bien, fue un pequeño problema que arrastraba de la AmeriCup y el posterior viaje desde Nicaragua hasta aquí, fue un pequeño percance pero ya me siento al cien por cien y deseando que llegue el domingo para empezar la temporada".

En cuanto al encaje de su estilo de juego al del Dreamland Gran Canaria, señaló que "soy un jugador muy versátil, que puede jugar en varias posiciones, el equipo creo que ha hecho un gran trabajo en verano al traer a jugadores que pueden jugar en diferentes posiciones, tenemos un equipo con ganas de jugar y ganar".

El colombiano recalcó que están preparados para competir el domingo: "llevamos un verano fuerte de entrenos, de partidos y queremos que llegue el domingo cuanto antes".

De su rival del domingo, el Real Madrid, señalço que "casi todos llevamos bastantes años jugando en Europa y sabemos que el Madrid es un equipo grande, importante, pero al final somos cinco contra cinco, hay que salir a jugar y divertirnos, porque es un deporte que llevamos practicándolo todas nuestras vidas y aunque sean uno de los equipos más importantes de Europa, a nivel de ACB somos cinco contra cinco y tenemos que jugar el partido".

