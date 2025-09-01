El CB Gran Canaria abre el periodo de nuevos abonados con 5.500 renovaciones

El CB Gran Canaria presentó la campaña de nuevos abonados para la temporada 2025-26 en el mismo punto que lo hizo la pasada campaña. Si el 3 de septiembre del año pasado anunció que había renovado a 5.550 abonados, en 2025 se encuentra en idéntica situación con los datos ofrecidos durante el acto de presenteación de la nueva campaña de captación de fieles.

"La campaña de renovación se cerró con el 86% de renovaciones, un éxito para lo que nosotros considerábamos que el objetivo era el de superar el 80%", indicó el director del área de márketing Paris García sobre la primera oleada de abonados en el club.

Si bien el curso pasado se alcanzó la cifra de 6.400 abonados, teniendo en cuenta que se habían marcado también como objetivo superar la barrera de los 6.000, cifra que han rebasado en las tres últimas campañas, ahora esperan que el aficionado claretiano vuelva a responder de igual forma y se puedan ocupar el máximo número de butacas libres en Siete Palmas.

A la hora de escribir estas líneas están libres 2.841 butacas en los anillos superiores del Gran Canaria Arena, 1.184 en la planta media del pabellón y tan solo 26 en las zonas más cercanas al parqué por los fondos que no han sido todavía ocupados. Lo que deja un total de 4.051 asientos libres en un recinto que tiene un aforo de 10.000 aficionados.

Condiciones

Las fechas que hay que tener en cuenta para poder hacerse abonado empieza el 3 de septiembre, cuando se habilitará el portal digital a través de la página web cbgrancanaria.net (que derivará al enlace https://tickets.oneboxtds.com/cbgrancanaria-entradas). Asimsimo los abonos se pueden adquirir en la tienda oficial del club, donde también podrá comprarse la nueva equipación claretiana que se presentará el martes día 2 junto al spot publicitario de la nueva campaña de abonados.

En cuanto a los precios de las nuevas altas existen pocas modificaciones respecto a la pasada temporada, pues los sectores más baratos se mantienen con el mismo precio entre 100 y 125 euros (75 y 100 en joven). Eso sí, ahora el abono joven queda reservado para los menores de 18 años, a diferencia de lo que ocurría en la campaña 2024-25, cuando se llegaba hasta los 23 años.

Las ligeras subidas monetarias parten desde el sector naranja. Si el año pasado había que pagar 170 euros, este curso se ingresarán 190; en el rosa es el mismo precio; mientras que en el verde los adultos pagan los mismos 240 euros, pero los jóvenes pasan de 140 a 150.

"Se parte con los precios de la temporada pasada, pero con la subida del IPC se paga menos que respecto a otras temporadas", argumentó Paris García.

El sector rojo sigue costando 295 para adultos, pero los jóvenes pagarán 20 euros más de los 160 que tenían que asumir el curso anterior (180 ahora); el área rojo pista aumenta de 320 a 350 euros. Por último el celeste pasa de 420 a 450. "Se parte con los precios de la temporada pasada, pero con la subida del IPC se paga menos que respecto a otras temporadas", argumentó Paris García.

Precios que se mantienen con la salvedad de que esta campaña en Europa el club va a jugar en principio menos partidos de lo que lo hacía en la Eurocup, por lo que va a poder disfrutar de encuentros entre semana. El club informó en su página web que: "Podrás asistir a los partidos de LIGA ENDESA y BCL CHAMPIONS LEAGUE con tu abono digital, así como los PLAYOFF (que pueden tener algún suplemento en caso de clasificarnos)", sin especificar cuándo se consideraría "playoff" en la competición continental.