El CB Canarias se reencuentra con la afición tres meses después

Un clásico de cada verano, un entrenamiento con alguna licencia, un divertido aperitivo de lo que está por venir. Después de casi tres meses exactos -desde el 14 de junio, cuando cayó en semifinales contra el Valencia- la plantilla de La Laguna Tenerife volvió a sentir el calor de su afición en la ya tradicional jornada de puertas abiertas. Una cita que reunió sobre un millar de seguidores canaristas -muchos de ellos en edad infantil-, que durante más de una hora disfrutaron de las evoluciones de su equipo.

Esta sesión abierta al público, eso sí, contó con pocas caras nuevas. Básicamente por la marcada línea de continuidad del cuadro aurinegro. Se presentaron en sociedad Wes Van Beck, Héctor Alderete y Dylan Bordón. Rokas Giedraitis, el otro fichaje, llegará a la Isla -al igual que Gio Shermadini- en las próximas horas.

Varias ausencias

Tampoco estuvo en el entreno Txus Vidorreta, ausente por un motivo familiar, mientras que Fran Guerra y Marce Huertas hicieron trabajo de gimnasio pero en cambio no se ejercitaron dentro de la cancha. Sí lo hizo el resto del plantel, incluidos los vinculados Rafa Rodríguez y Manu Crujeiras. Dentro de una serie de ejercicios individuales y otros colectivos, los mayores aplausos fueron para los triples de los exteriores y, especialmente, para los mates de Kostas Kostadinov.

Árbitros especiales

Donde sí entraron en juego Huertas y Guerra fue en un partidillo, con el grancanario y el brasileño oficiando de árbitros... y hasta cierto punto cubriendo la ausencia de Vidorreta, que en años anteriores se había encargado de estas funciones. Tanto el base como el pívot tuvieron que aguantar varias bromas de sus compañeros -y hasta algunos cánticos de la grada-. El paulista llegó a consultar, de manera simulada, y auxiliado por el técnico ayudante Nacho Yáñez, un posible Instant Replay que acabó castigando con falta antideportiva.

En el combinado negro formaron Bruno Fitipaldo, Wes Van Beck, Thomas Scrubb, Aaron Doornekamp, Kostas Kostadinov y Rafa Rodríguez. En el equipo amarillo jugaron Lluís Costa, Jaime Fernández, Joan Sastre, Héctor Alderete, Tim Abromaitis, Dylan Bordón y Manu Crujeiras. En un ambiente de máxima distensión la grada se animó con el popular “¡Esto sí que es un pedazo equipo!”.

La afición, a la cancha

El final de la sesión vino con sorpresa. Y es que al contrario de los años anteriores, en los que eran los jugadores los que se acercaban al borde de las gradas, en esta ocasión fue la afición la que pudo bajar al parqué. En la cancha los seguidores aurinegros pudieron fotografiarse y solicitar autógrafos de los jugadores. El más demandado, como no podía ser de otra manera, un Marcelinho Huertas que incluso media hora después de finalizado el entreno seguía estampando firmas en los más variados soportes.

Fue, el de este sábado, un entrante de una temporada que se presume intensa. La siguiente cita, el próximo domingo día 21 con motivo del amistoso contra el Gran Canaria. Con la Supercopa Endesa de por medio y que se celebrará en Málaga, para el primer duelo oficial del curso habrá que esperar hasta el 4 de octubre, fecha en la que arrancará la Liga Endesa 25/26, concretamente con la visita del BAXI Manresa al recinto de Los Majuelos.