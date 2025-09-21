El CB Canarias cede en el pulso final (85-86), pero se lleva el trofeo

En un apretado mano a mano, La Laguna Tenerife acabó cediendo ante el Dreamland Gran Canaria (85-86) en el partido de vuelta de la Copa Canarias. Derrota hasta cierto punto con sensaciones positivas, toda vez que el cuadro aurinegro logró levantar desventajas superiores a la decena (27-40), haciendo bueno además el resultado del encuentro de ida, en el que venció por un holgado 65-87.

Afrontó el conjunto lagunero el partido con una muy mermada rotación, toda vez que a la baja una vez más de Fran Guerra, se unieron Wes Van Beck, de descanso por molestias musculares, y Aaron Doornekamp, que en el inicio del calentamiento sintió un pinchazo. Sin tres de sus titulares a los laguneros les costó un mundo cogerle el tono al encuentro, pero nunca hincaron la rodilla y llegaron al epílogo con claras opciones de llevarse el triunfo (81-75).

Amagaron los de Vidorreta varias veces con voltear el signo del electrónico, pero cuando realmente lo hicieron (81-75), no terminaron de cerrarlo a su favor. Dos libres de Wong a falta de cuatro décimas definieron a favor del Granca.

La segunda unidad

Ante las bajas y el flojo partido de Shermadini (2 puntos en 11 puntos) fue la segunda unidad la que más brilló, con Héctor Alderete yéndose hasta los 15 puntos y cinco rebotes (19 de valoración) y Kostas Kostadinov autor de 12 tantos y cinco rechaces (15 de nota). También tuvo presencia en ataque Marce Huertas, que se fue hasta los 17 puntos y cinco asistencias para 19 créditos.

Pese a la canasta inicial de Fernández, la puesta en escena del CB Canarias dejó mucho que desear. Delante con pérdidas de diversa factura (balones al limbo, posesión agotada y otras llevadas al límite sin tiros claros, falta...), y delante porque no supo frenar los ganchos de Kuath ni cerrar su rebote (2-10).

La salida de Huertas, el triple de Alderete y otra canasta de Kostadinov (8-14) ayudaron, pero la dinámica no varió para el conjunto lagunero. Más bien todo lo contrario, ya que se acrecentó con la aparición de Tobey, que explotó su tiro exterior ante un Shermadini muy hundido (10-22).

31 puntos en 10 minutos

Jugando bien entre sus pívots, el Granca estaba sacando de la pista a un Canarias que al menos -y pese a la manifiesta intención de apretar más allá del límite en la marca sobre Huertas- logró dar con una circulación fluida, aunque sin acierto en los triples desde las esquinas (12-26). Ahí el cuadro claretiano perdonó algunas acciones para abrir una mayor renta antes de que Giedraitis rompiera una sequía local de más de cinco minutos sin anotar en juego (15-26).

Aún así, el Dreamland siguió encontrando el filón de Tobey (13 puntos con tres triples) para mantener intacta su ventaja (17-31). Hasta 31 puntos había encajado el Canarias en solo 10 minutos en una situación en la que Vidorreta prefirió no detener la sangría con ningún tiempo muerto.

Un triple de Fitipaldo y un 2+1 corriendo de Abromaitis frenaron la caída (23-33), pero solo de manera momentánea, ya que el Granca encontró petróleo en canastas que le llegaron desde el rebote ofensivo (27-40). Segundas opciones de los claretianos que, sin embargo, fueron solo daños colaterales de las mejores prestaciones defensivas del conjunto aurinegro.

Más agresivo atrás

Mucho más metido atrás, el Canarias fue agresivo en el 1x1 (bien Alderete con Pelos) y en líneas de pase, lo que le permitió ahogar a su rival y correr en un par de ocasiones. Fue así, dejando al Granca en nueve puntos tras casi ocho minutos de periodo, como la escuadra tinerfeña, liderada en ataque por Huertas (12 puntos)- pudo ir limando su desventaja (35-40). Una tendencia positiva que, sin embargo, no la mantuvieron los locales hasta el descanso, toda vez que un par de ventajas generadas en acciones individuales dispararon de nuevo a los de Lakovic por encima de la decena (38-49).

Un 2+1 de Giedraitis y un par de buenas defensas apretaron el marcador a la vuelta de vestuarios (43-49), pero ahí el Canarias enlazó tres pérdidas y un mal tiro, lo que dio aire al Granca (43-53). Aunque el bando aurinegro, con un atípico quinteto en cancha, supo sufrir y tener paciencia delante (50-55 con cinco puntos de Alderete), empezó a hacer agua para cerrar su rebote, a la vez que fue extremadamente débil en los 1x1 de sus pequeños (50-60). A ello se añadió una serie de malos tiros al borde de la posesión.

A medio camino

De nuevo la aparición en escena de Huertas supuso un punto de inflexión para el Canarias, que en apenas un par de minutos firmó un 8-0 con el que volvió a meterse de lleno en el partido (58-60), si bien el Granca, como en ocasiones anteriores, apagó la insurrección aurinegra justo antes de los diez minutos finales (58-65).

Algo limitado de calidad (60-68), fue su intendencia la que mantuvo en partido al Canarias. Así, con varias acciones de pundonor, tanto delante como en defensa, de Alderete y Kostadinov, el cuadro de Vidorreta volvió a agarrarse a la contienda (68-71) antes de que cinco puntos seguidos de Fernández lo pusieran en franquicia por primera vez desde el 2-0 (73-71).

A ese impulso local respondió el Granca encontrando dentro a Tobey (75-75) antes de que sendos triples de Giedraitis y Scrubb dieran al Canarias su máxima renta (81-75, 37'). Pero entre que el equipo lagunero surtió con dos piedras a Shermadini y los claretianos sí dieron dentro con Kuath todo se igualó de nuevo (81-81) antes de un carrusel de errores en ambos lados de la cancha.

Ya dentro del último minuto Fernández anotó desde el 4,60, pero respondió, tras rebote ofensivo, Brussino con un triple (83-84). Con el madrileño entonado, a a 20 segundos de la conclusión, la última jugada fue para él, que penetró ante el tapón ilegal de Kuath (85-84) y 3''6 por jugarse.

Sacando de cancha contraria el Granca buscó a Wong, que penetró y sacó la personal de Alderete. El norteamericano anotó ambos con solo cuatro décimas por jugarse (85-86), tiempo que parecía insuficiente, si bien el Canarias logró dibujar, en la pizarrra, un triple para Abromaitis que no acabó dentro. En solo seis días empieza, lo grande, lo bueno: la semifinal de la Superocpa contra el Real Madrid.

