El CB Campos-Porreres y los equipos baleares dominan en Alaior

La 22a edición del torneo de básquet infantil y cadete se clausuró con una emocionante jornada de finales en el Pavelló Municipal d’Esports de Alaior abarrotado de público. En los cuatro duelos del día, correspondientes a las categorías infantiles y cadetes del torneo, hubo cuatro enfrentamientos entre equipos catalanes y baleares, saliendo los insulares como vencedores en todos ellos.

El partido principal fue la final masculina cadete que puso frente a frente al CB Campos Porreras y al CB Boet Mataró Maresme, campeón el año pasado en esta categoría. El encuentro comenzó con un buen arranque del CB Campos Porreres, que se adelantó pronto en el marcador e incluso consiguió una buena renta al final del primer cuarto (15-7). Sin embargo, el empuje del conjunto catalán igualó el encuentro llegado el descanso, gracias en gran parte al acierto de Natnael Alquezar, que fue clave en la recuperación del parcial en contra al descanso (22-23).

En el segundo tiempo, el conjunto insular marcó su ritmo y, en un encuentro tenso y en el que no hubo demasiados puntos, acabó llevándose la victoria por un marcador final de 52-43. El máximo anotador de los porrerenses fue Jaume García, con 9 puntos.

CB Montuiri: la ‘fiesta’ se impone en la final femenina cadete

Por su parte, el conjunto mallorquín del Montuiri se impuso al Osona Femení en la final femenina cadete en un partido que se decidió por un claro marcador de 54-35.

El conjunto de la llanura de Mallorca ha sido una de las grandes historias de los tres días de torneo, siendo reconocidas por su buen ambiente, su unión y su alegría en varios pabellones, algo que además se ha sumado a un gran baloncesto desplegado durante los tres días del torneo.

“Son un grupo especial, les va la fiesta, pasárselo bien, y eso es genial, están unidas”, comentó su entrenadora, Ingrid Labrador. El equipo acabó consiguiendo el triunfo final tras no perder ni un solo encuentro en el torneo.

52 puntos para resolver una final de infarto

En la final infantil masculina el triunfo también fue para el CB Campos-Porreres, que se impuso al AE Minguella de Badalona en un partido de alta anotación (95-86).

Mientras que el equipo catalán recurrió mucho al triple para mantenerse vivo en el encuentro (anotó hasta 8 en el partido), el equipo balear se encomendó a Josep Martí Rodríguez, que fue la estrella del día en el torneo tras anotar 52 puntos que le dieron la victoria a su equipo.

Tras el encuentro, su entrenador, Antoni Terrades, declaró que “es un orgullo para nosotros, tener jugadores como él es muy bueno para nosotros como club de formación”.

En la final infantil femenina, el CB Sant Josep de Palma se impuso al Joventut de Badalona por un claro resultado de 53-36.

Un año más, récord de participación en el torneo menorquino

El manto con todos los equipos encima del parqué del Pavelló Municipal d’Esports de Alaior y la entrega de trofeos a los equipos infantil y cadete clausuró el Torneig Ciutat d’Alaior Bàsquet Base. Coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa, un año más el torneo ha sido un éxito de organización y participación.

Pese a tener que acortar en un día su duración del mismo debido al temporal que azotó la isla a principios de semana, comenzando el día 2 en lugar del 1, todas las categorías han podido celebrar sus partidos a lo largo de Menorca, con hasta 7 sedes repartidas por las diferentes localidades de la isla.

Casi 400 partidos y prácticamente 2000 personas involucradas a lo largo y ancho de las 15 pistas habilitadas en diferentes sedes en la isla de Menorca vuelven a confirmar al torneo como uno de los referentes del baloncesto base en nuestro país.

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“Estamos muy satisfechos con el torneo”, comentó Miquel Sintes, miembro de la organización. “No era fácil con el temporal, pero todos los grupos implicados han trabajado muy bien y lo han sacado adelante”.