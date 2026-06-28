Catalunya roza la victoria ante Gran Bretaña en un Nou Congost festivo

Catalunya volvió a disputar un partido de basket con derrota ante Gran Bretaña (74-76). El conjunto dirigido por Jaume Ponsarnau plantó cara a su rival en el Nou Congost, que acogió a un total de 2.513 espectadores en una mañana de domingo. De nuevo, el cuadro local demostró tener nivel de sobra para competir en Europa, como ha hecho en los amistosos de los últimos años.

Catalunya - Gran Bretaña (baloncesto, amistoso), 28/06/2026 AMISTOSO CAT 74 76 GBR Alineaciones CATALUNYA, 74 (22+17+17+18): Guillem Vives (13), Pep Busquets (12), Adrià Domènech (2), Jaume Lobo (14), Ramon Vilà (4) -cinco inicial-, Gerard Fernández (10), Lluís Costa (5), Ian Platteeuw (4), Aleix Font (6), Isaac Nogués (2) y Robert Cosialls (2). GRAN BRETAÑA, 76 (20+12+18+26): Luke Nelson (10), Amin Adamu (7), Carl Wheatle (9), Myles Hesson (11), Gabriel Olaseni (11) -cinco inicial-, Joshua O'Garro (4), Tim Adetukasi (2), Jonathan Brown (2), Jubrile Belo (6), James Okonkwo, Sean Trumper (7) y Flynn Boardman-Raffet (7).

El último precedente de un amistoso internacional fue contra la selección de Argentina, en el partido del Centenario del Baloncesto Catalán (1923-2023). Aunque no se pudo acabar con la victoria, el equipo catalán plantó cara hasta el final (88-94). En esta ocasión, dos años después, la dinámica fue la misma: derrota por pocos puntos a pesar de ir dominando el partido.

Suenan los himnos en el Catalunya - Gran Bretaña / GUS_CARRASCO

El cuadro de Ponsarnau empezó de la mejor manera en Manresa, con un parcial de 7-0 y cinco puntos de Jaume Lobo. A Gran Bretaña le costó entrar en el partido y fue Amin Adamu el que con una canasta y un triple volvía a acercar a la selección visitante. Lobo y Busquets lideraron a la selección a Catalunya en el primer tiempo, con 11 y 8 puntos respectivamente.

Gran Bretaña llegó a ponerse por delante en el segundo cuarto, en un momento de desconexión de los locales, pero Ponsarnau pidió tiempo muerto y su equipo aprovechó varias pérdidas del rival para ampliar la ventaja hasta siete puntos. Ninguno de los dos equipos estuvo muy acertado desde el exterior, promediando unos porcentajes inferiores al 25%.

Jaume Ponsarnau, durante el encuentro / GUS_CARRASCO

En el tercer cuarto reinó la igualdad y el desacierto. Ninguna de las dos selecciones encadenaba varios ataques buenos de manera consecutiva y la sensación de amistoso era evidente. Mejoró Gran Bretaña, que en el segundo parcial tan solo había anotado 12 puntos, y se impuso por 17-18. Olaseni, Hesson y Wheatle capitaneaban el intento de remontada visitante.

Desconexión total de Catalunya

Catalunya tuvo una monumental desconexión en el último cuarto y Gran Bretaña le endosó un parcial de 0-11 de inicio y puso una ventaja de cinco. Fue Pep Busquets el que rompió la racha con un triple que levantó a los aficionados del asiento. A falta de cuatro minutos para el final, era imposible predecir quién se llevaría el gato al agua (64-65).

A Gran Bretaña se la vio más entera en los últimos minutos y, aunque la selección catalana tuvo en sus manos la victoria con un lanzamiento de Lluís Costa, acabó perdiendo un partido que había dominado en su gran mayoría. Sin embargo, el resultado fue lo de menos en un ambiente festivo para el baloncesto catalán.