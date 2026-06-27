Catalunya se mide este domingo a Gran Bretaña en el Nou Congost

El Pavelló Nou Congost de Manresa acogerá este domingo (12.15 h.) el regreso de la Selección Catalana Absoluta Masculina. El rival de Catalunya será la selección de Gran Bretaña, que se encuentra en la 44 posición del ranking FIBA y que está en la fase preparatoria de una nueva ventana FIBA, que disputará el próximo 2 de julio en Klaipeda ante Lituania, el primer partido en el marco de los clasificatorios para acceder al Mundial 2027 de Qatar.

El partido contará con el apoyo institucional de la Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya, del Ayuntamiento de Manresa y de 3Cat en un nuevo impulso conjunto para la promoción del basket y para el reconocimiento de la trayectoria histórica de las Selecciones Catalanas.

La Selección Catalana Absoluta Masculina se presenta a la cita con Jaume Lobo (Hestia Menorca), Pep Busquets (Baloncesto Girona), Gerard Fernández (Kids&Us Manresa), Adrià Domènech (Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB), Ramon Vilà (Grupo Ureta Tizona) (Asisa Joventut), Ian Platteeuw (Davidson College), Aleix Font (Surne Bilbao), Isaac Nogués (Valencia Basket) y Robert Cosialls (Alimerka Oviedo Baloncesto).

Los seleccionados acogen con ilusión esta ocasión de representar a Catalunya en un duelo internacional / FCBQ

Ponsarnau, al mando

Tampoco se perderán la cita, pero no jugarán, Rafa Villar (Kosner Baskonia) por lesión; ni Oriol Paulí (Hiopos Lérida), Ferran Bassas (Kids&Us Manresa), Pierre Oriola (Kids&Us Manresa) y Joel Parra (FC Barcelona) por coincidencia con la convocatoria de la selección española, en sus correspondientes ventanas FIBA, manteniendo el acuerdo que previamente se había establecido con la FEB.

Jaume Ponsarnau dirige a la Selecció Catalana, en este duelo amistoso ante Gran Bretaña / FCBQ

Este año, el equipo de Catalunya contará con Jaume Ponsarnau (Surne Bilbao) como seleccionador, acompañado de los entrenadores Gerard Encuentra (Hiopos Lleida), Jesús Ramírez (ex Casademont Zaragoza) y Xavi Schelling (San Antonio Spurs) en el cuerpo técnico. Por su parte, Oscar Perea, Arnau Padrós y Andrés Fernández, del Comité de Árbitros y de Auxiliares de Mesa de la FCBQ, serán los encargados de dirigir el partido.

En cuanto al combinado de Gran Bretaña, que tiene como seleccionador a Marc Steutel (que no estará en este partido por razones personales) y que dirigirá el técnico madrileño Alberto Lorenzo, presentará un plantel que cuenta con jugadores de alto nivel como Gabriel Olaseni (Casademont Zaragoza), el capitán Myles Hesson (Neptunas Klai Baloncesto Manresa en la temporada 2019-20), Carl Wheatle (Reyer Venezia) o Amin Damu (London Lions), en su fase de preparación para las próximas ventanas FIBA, con el objetivo de lograr una plaza para el Mundial 2027 de Qatar.

Argentina, último precedente

El último precedente de amistosos internacionales de Catalunya se remonta al 25 de julio de 2023, en el partido del Centenario del Baloncesto Catalán (1923-2023) celebrado en el Nou Congost manresano, en el que el equipo catalán cayó por un ajustado 88-94 contra la Argentina-, plantando cara frente a la Argentina.

Catalunya se midió a Argentina en 2023 realizando un buen papel a pesar de la derrota / FCBQ

Previamente, en 2005, Catalunya logró la victoria ante Cuba, por 101-70 en un encuentro que tuvo lugar el 30 de junio en el Palau Olímpic de Badalona. Por su parte y posterior a la cita con el combinado cubano, en julio del 2010, Catalunya ganó la III Copa de las Naciones de Baloncesto Masculino, disputada en Galicia, superando a Lituania en la final por un 78-67 y, previamente, en Euskadi (76-72) en una ajustada semifinal.

La venta de entradas para ver en directo el regreso oficial de la Selección Catalana Absoluta Masculina estará activa en basquetcatala.cat con precios que oscilan entre los 10€ y los 30€, con precios especiales para federadas y federados (desde 8€ y hasta 24€).