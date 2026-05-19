Catalunya jugará un amistoso ante Gran Bretaña el próximo 28 de junio

Después del esperado regreso de la Selección Catalana Absoluta Masculina a finales de julio de 2023 en el marco del Centenario del Baloncesto Catalán (1923-2023), Catalunya volverá a disputar un nuevo partido a finales de junio de este 2026.

En esta ocasión, Catalunya se enfrentará a Gran Bretaña en un encuentro previsto para el domingo 28 de junio a las 12 h en el Pavelló Nou Congost de Manresa y que será emitido en directo por Televisió de Catalunya.

Organizado por la Federación Catalana de Baloncesto (FCBQ), el partido contará con la colaboración de la Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya y del Ajuntament de Manresa en un nuevo impulso conjunto para la promoción de nuestro deporte y para el reconocimiento de la trayectoria histórica de las Selecciones Catalanas.

Ferran Aril, presidente de la Federación Catalana de Baloncesto, se muestra “satisfecho de poder volver a celebrar un partido de la Selección Catalana Absoluta Masculina”, reconociendo que “queremos que el partido sea una nueva fiesta para todo el Bàsquet Català y también para las nuevas generaciones de deportistas, aficionados y clubes, que podrán volver a ver competir a la selección absoluta”.

Aril también agradece al “Ajuntament de Manresa por hacer posible este evento, así como la colaboración de la Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya y la implicación de Televisió de Catalunya”.

La del próximo 28 de junio de 2026 supondrá una nueva oportunidad para volver a ver en acción a la Selección Catalana después de la anterior cita frente a Argentina del 25 de julio de 2023.

Entonces, Catalunya plantó cara a la subcampeona del mundo dirigida por Pablo Prigioni en un espectacular partido celebrado en el Nou Congost, con victoria argentina por 88-94.

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Dirigida por Pedro Martínez, la selección catalana, capitaneada por Pau Ribas y con jugadores como Pierre Oriola, Joel Parra, Dani Pérez o Ferran Bassas, entre otros, tuvo opciones de victoria pese a llegar a perder por 20 puntos. Catalunya hizo sufrir a un equipo argentino que, liderado por Facundo Campazzo junto a Lucio Redivo, tuvo que emplearse a fondo para llevarse el partido.