Catalunya se enfrentará a Gran Bretaña en un amistoso en el Nou Congost

Este lunes 22 de junio por la mañana se ha presentado oficialmente, en la Sala de Columnas del Ayuntamiento de Manresa, el partido masculino de selecciones absolutas entre Cataluña y Gran Bretaña , en un acto que ha contado con la presencia del presidente de la Federación Catalana de Baloncesto (FCBQ), Ferran Aril; del alcalde de Manresa, Marc Aloy; del secretario general del deporte y la actividad física, Abel García; y del concejal de deportes de Manresa, Antoni Josep Valentí, entre otros.

Los parlamentos institucionales se han abierto con el discurso de Marc Aloy , alcalde de Manresa, quien ha subrayado que 'este partido nos hace mucha ilusión. Es la quinta vez que la selección catalana juega en Manresa. La primera vez fue en 1936, hace 90 años. Esta es una ciudad pequeña que vive el baloncesto de manera muy intensa. El partido debe ser una fiesta y esperamos que la gente llene el Nuevo Congost '.

Seguidamente, Abel García , secretario general del deporte y la actividad física, ha señalado que este partido es un hito muy importante. El Gobierno está dando pasos importantes para que nuestras selecciones jueguen donde quieran. Este partido reúne muchas de las características del deporte que queremos potenciar”. Por su parte, Antoni Josep Valentí , concejal de deportes de Manresa ha afirmado que ' estamos muy contentos de acoger este partido de la Selección Catalana. Manresa ya acogió el último partido de la Selección Catalana y es el escenario perfecto para este evento”.

Acto seguido, Jaume Ponsarnau , seleccionador de Cataluña en este partido, ha dado a conocer la plantilla y el cuerpo técnico de la Selección Catalana Absoluta y ha querido agradecer la predisposición y ganas de todos los jugadores. Además, Ponsarnau ha manifestado que ser seleccionador catalán es una ilusión, un orgullo y una responsabilidad. Intentaremos preparar el partido de la mejor forma posible con jugadores que tienen muchas ganas. Intentaremos poner en valor la cultura del Baloncesto Catalán”.

Asimismo, Guillem Vives , jugador de Cataluña, ha indicado su orgullo para representar a Cataluña y ha apuntado que ' estoy muy contento. Tenía muchas ganas de formar parte de la lista. Estoy muy ilusionado por representar a Catalunya en un partido especial. La gente que nos hemos formado en el Bàsquet Català tenemos un sello único. El objetivo es disfrutar mucho de esta experiencia” último término, el presidente Aril ha expresado su ilusión para organizar el partido de la Selección Catalana. Queremos que el partido se convierta en la gran fiesta del Bàsquet Català. Los técnicos y jugadores han tenido una gran predisposición y eso siempre ayuda. Quiero dar las gracias a la FIBA, a la ACB ya la FEB por las facilidades '.

El próximo domingo 28 de junio a las 12:15h y en directo por Televisió de Catalunya y la plataforma 3Cat , el Pabellón Nou Congost de Manresa será el escenario del regreso de la Selección Catalana Absoluta Masculina . El rival de Catalunya será la selección de Gran Bretaña, una selección que se encuentra en la 44ª posición del ranking FIBA y que está en la fase preparatoria de una nueva ventana FIBA, que disputará el próximo 2 de julio en Klaipeda frente a Lituania, en el marco de los clasificatorios para acceder al Mundial 2027.

Jaume Ponsarnau (Surne Bilbao) será el seleccionador de Cataluña para este partido junto con los técnicos ayudantes Gerard Encuentra (Hiopos Lleida), Jesús Ramírez ( ex Casademont Zaragoza) y Xavi Schelling (San Antonio Spurs), dirigiendo una Selección Catalana Absoluta Masculina que convoca a los siguientes jugadores: Jaume Lobo (Hestia Menorca ) (Hiopos Lleida), Ferran Bassas (Kids&Us Manresa), Gerard Fernández (Kids&Us Manresa), Adrià Domènech (Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB), Ramon Vilà ( Grupo Ureta Tizona Burgos), Luis Costa (Coviran Granada) , Guillem Vives College), Aleix Font (Surne Bilbao), Pierre Orihuela (Kids&Us Manresa), Robert Cosialls (Alimerka Oviedo Baloncesto), Joel Parra (FC Barcelona), Rafa Villar (Kosner Baskonia) e Isaac Nogués (Valencia Basket). Se trata de una ancha lista provisional por posibles afectaciones en la convocatoria de algunos jugadores con la selección española, en sus correspondientes ventanas FIBA.

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El partido contará con el apoyo institucional de la Consejería de Deportes de la Generalidad de Cataluña y del Ayuntamiento de Manresa en un nuevo impulso conjunto para la promoción de nuestro deporte y para el reconocimiento de la trayectoria histórica de las Selecciones Catalanas; con el patrocinio también de Víscola , AON y Fent País .