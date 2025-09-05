Castañeda no jugó contra el Alba de Berlín por un proceso vírico

Xavier Castañeda se perdió este viernes el estreno del Unicaja en el Trofeo Costa del Sol, ante el Alba de Berlín, por un proceso vírico que le ha tenido bajo mínimos durante toda la semana. El jugador ni siquiera estuvo arropando a sus compañeros en el banquillo, a la espera de recuperarse. Jonathan Barreiro, que también ha pasado por el mismo problema, sí llegó a tiempo para jugar el choque contra los alemanes.

Alberto Díaz y Duarte, bajas

También fueron bajas contra el Alba Berlín los lesionados Alberto Díaz y Chris Duarte, aunque estos sí que estuvieron en Vélez-Málaga para ver en directo el segundo amistoso de la pretemporada cajista.

El base malagueño se lesionó en los isquios cuando preparaba con España la disputa del Eurobasket y todavía se mantiene al margen del trabajo de pretemporada del equipo.

Duarte está en la última fase de recuperación de la lesión en la espalda que sufrió en el primer partido de la final de la Liga de Puerto Rico, el pasado 3 de agosto, con el que entonces era su equipo, los Vaqueros de Bayamón.

Debut de Duarte

De los cuatro fichajes del presente verano, el único que todavía no se ha vestido de corto es el alero dominicano, al que no se le puede descartar para el choque del domingo, el segundo del Unicaja en este Trofeo Costa del Sol, contra el Real Madrid, en el Martín Carpena, pero es duda.

Hay que recordar que una vez que concluya la cita a tres de este fin de semana con el Alba y el Real Madrid, al Unicaja solo le restará un partido amistoso antes de viajar a Singapur para jugar la Copa Intercontinental FIBA. Será el duelo del sábado 13 de septiembre, en Córdoba, contra el Coviran Granada, correspondiente a la Copa de Andalucía.