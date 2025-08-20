Castañeda no jugará el Eurobasket y hará la pretemporada con el Unicaja

El Unicaja ya tiene de vuelta a uno de los tres internacionales que iban a estar en el Eurobasket y, por el momento, no es Alberto Díaz. Adis Beciragic, seleccionador de Bosnia, confirmó este miércoles que Xavier Castañeda no estará representando a Bosnia a partir del 27 de agosto. John Roberson es el sustituto y el estadounidense regresará de inmediato a Málaga para estar en la pretemporada cajista.

"Como muchos ya saben, Castañeda se recuperaba de una lesión cuando se incorporó a la preparación de la selección nacional. En aquel momento, todos los pronósticos apuntaban a que estaría plenamente listo para jugar la Eurocopa. Lamentablemente, eso no ocurrió. Esperamos hasta el último momento, pero ahora nos vimos obligados a acortar la espera y tomar esta decisión porque se quejaba de dolor que le impedía ofrecer su máximo compromiso en los próximos partidos", anunció Beciragic.

Regreso a la pista tras su lesión

Hay que recordar que el base-escolta pasó por Málaga antes de incorporarse con su selección. Aquí pasó una serie de pruebas médicas y físicas, además de estar entrenando con Ibon Navarro. Juanma Rodríguez también aseguró que la evolución de su lesión avanzaba según lo esperado. Acumulaba seis meses sin jugar al baloncesto después de una lesión en la mano a final de febrero y parece que el regreso a la cancha ha estado lejos de lo esperado. Al menos, así lo han visto desde Bosnia.

Las relaciones tampoco han parecido ser beneficiosas para nadie. "Nos está frenando mucho en el aspecto táctico" o "está completamente fuera de forma" son algunos de los mensajes que le ha enviado el seleccionador a través de sus comparecencias públicas. Ya estuvo disgustado por el retraso de su estreno con la selección y ahora, a una semana de la competición, Xavier Castañeda y Adis Beciragic se separan.

Pretemporada con el Unicaja

Lo que es seguro es que Castañeda regresará ahora con el Unicaja. Probablemente, se vuelva a someter a nuevas pruebas para ver el estado de la dolencia, pero Ibon Navarro evita de esta manera que el jugador pueda forzar en el Eurobasket y vuelva en peores condiciones.

Este jueves se reincorpora el equipo al trabajo en la pista con una sesión doble de entrenamiento y el club ha anunciado que lo hará con Xavier Castañeda en la disciplina cajista. El viernes llegará el primer encuentro oficial de los medios de comunicación con el Unicaja 2025/26, además de con los servicios médicos. Serán días de mucha actividad e información para saber cómo vuelven los jugadores.