Caso Vinicius en el baloncesto: insultos racistas a Lessort en Grecia

Todos los encuentros que reúnen a Olympiacos y Panathinaikos acaban con polémica. La rivalidad entre los equipos griegos es máxima, tanto dentro como fuera de la pista, y en la Copa de Grecia volvió a demostrarse, aunque se rebasaron algunas líneas prohibidas. Mathias Lessort, jugador del equipo de Atenas, sufrió insultos racistas desde la grada y decidió actuar.

Del mismo modo que en España y otros países europeos, Grecia acogió este fin de semana la Copa nacional en Heraclión. Como era de esperar, los equipos que llegaron a la final fueron Olympiacos y Panathinaikos, los dos habituales líderes en su país y referencias en Europa. A pesar de que Mathias Lessort no saltó a pista, un aficionado rival cargó de manera racista contra él.

Según la información que proporcionó Panathinaikos, el aficionado, situado encima de la entrada del recinto, empezó a hacer ruidos y gestos de mono hacia la dirección del jugador. A pesar de la tensión que generó ese episodio, Lessort no perdió la calma y se dirigió a la policía que estaba presente en el pabellón para que solucionara el incidente.

"¡Delante de policías y representantes de la liga! Lo único que hicieron fue decirme que me calmara mientras estos tipos seguían y se quedaron allí todo el partido... Y no era solo uno, sino entre 10 y 15", explicó a través de las redes sociales Lessort, que recibió una sanción esta pasada semana por empujar de manera agresiva a Baldwin, que celebró la victoria de Fenerbahçe en Atenas de manera desafiante.

Mathias Lessort, jugador de Panathinaikos / EUROLEAGUE

Olympiacos no opina igual de este incidente y acusa a Lessort de provocar a la grada. Según el club de El Pireo, Lessort lanzó un plátano que acababa de comer a los aficionados rojiblancos justo después del descanso. Una actitud que provocó la reacción negativa de la grada. Sin embargo, no niegan que se lanzaron insultos racistas hacia el jugador.

Similar al caso Vinicius

Un caso que recuerda al que sucedió hace menos de una semana en la Champions League. Vinicius Jr, jugador del Real Madrid, celebró un gran gol ante la grada del Benfica. Una acción que aficionados y jugadores interpretaron como un vacile del jugador, y acabó con Prestianni llamando "mono" a Vini, según el futbolista brasileño. Directamente se procedió a activar el protocolo antiracista.

En el aspecto meramente deportivo, Panathinaikos se alzó con el título de la Copa de Grecia, venciendo al Olympiacos de Bartzokas (79-68). También supuso la primera gran exhibición de Nigel Hayes-Davis, que se llevó el título de MVP y fue el máximo anotador de su equipo con 15 puntos. El equipo de Ataman ya carbura con su nuevo roster al completo para afrontar el último tramo de la temporada.