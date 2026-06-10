El caso Nunn incendia el debate: ¡oferta millonaria de Catar para comprar su nacionalidad!

Catar será el país organizador del Mundial de baloncesto del año 2027. Es por eso que el anfitrión ya mueve ficha para competir a un nivel digno frente a sus aficionados. Para ello, pretenden ‘comprar’ a una de las mayores estrellas del baloncesto europeo, como es Kendrick Nunn. El base de Panathinaikos, que no cuenta para los planes de Estados Unidos, podría obtener la nacionalidad catarí.

Según informa el periodista Harris Stavrou, el país de Oriente habría ofrecido una oferta cercana a los 30 millones para que el jugador se nacionalizara con Catar. Una oferta muy suculenta para Kendrick Nunn en lo económico. Sin embargo, medios cercanos a Panathinaikos hablan de diez y no de 30 millones. Sea como sea, una lluvia total de dinero.

Kendrick Nunn, jugador de Panathinaikos / EFE

Catar no podría fabricar una selección entera a base de pasaportes, pero sí utilizar la vía que permite FIBA: una plaza para un jugador nacionalizado sin vínculo previo real con el país. Ese sería el encaje de Kendrick Nunn, siempre que recibiera el pasaporte catarí y la aprobación del organismo. Una operación legal sobre el papel, pero explosiva en el debate de fondo: hasta qué punto una selección nacional puede reforzarse como si fuera un club.

El precedente más cercano para el público español es el de Lorenzo Brown, nacionalizado antes del Eurobasket 2022. Su incorporación a la selección de Sergio Scariolo fue legal, pero no estuvo exenta de ruido: Brown no había nacido en España ni mantenía una relación evidente con el país, lo que convirtió su caso en uno de los grandes ejemplos recientes de las llamadas nacionalizaciones de conveniencia.

El acuerdo de Kendrick Nunn no sería únicamente de un año o para un solo torneo: su vinculación podría extenderse hasta los cinco años. Es decir, que competiría en el Mundial, pero también en las competiciones asiáticas posteriores. A sus 30 años, el base estadounidense está en uno de los mejores momentos de su carrera y fue nombrado MVP de la Euroliga en la temporada 2024/25. .

Doha acogerá el Mundial de baloncesto en cuatro recintos. Muchos partidos importantes, incluida la final, se disputarán en el Lusail Arena, que tiene capacidad para más de 15.000 personas. Aun así, el comité organizador se plantea incluir el estadio Al Janoub, una de las sedes del Mundial de fútbol de 2022. “Ahora será el primer estadio de fútbol utilizado para el Mundial de Baloncesto”, explicó Anastasios Magoulas, ejecutivo griego que ha liderado el desarrollo del baloncesto en Catar durante la última década.

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“Se abrirá el techo, la grada VIP será la principal para el baloncesto y construiremos una cancha y nuevas gradas junto a ella. Básicamente, vamos a crear una arena de baloncesto dentro de un estadio de fútbol”, finiquitó. Una de las grandes dudas es si Kendrick Nunn representará al país de Catar y elevará su competitividad para lograr alguna victoria en la gran cita de 2027.