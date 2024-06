El 'caso Hezonja' sigue abierto... podría acabar en la NBA

Cuando parecía totalmente acabado, el culebrón de Mario Hezonja se ha vuelto a abrir. Tras las informaciones que colocaban al jugador croata en el Barça, el jugador croata confirmó en sus redes sociales esta misma mañana que continuará su carrera en el Real Madrid.

"Como muchos sabréis, tras mi último partido me convertí en agente libre. Soy libre para decidir donde quiero jugar los próximos años. No llegué a ningún acuerdo con nadie en ningún momento. Como siempre he dicho, primero lo oiríais de mí", inició el jugador en su cuenta de 'X'.

Para acabar confirmando su renovación con el club blanco: "El Real Madrid siempre creyó en mí cuando muchos no lo hacían, me cuidó a mí y a mi familia desde el primer día desde que llegué y nos hizo sentir en casa. Mi única intención era quedarme y estoy feliz de comunicaros que continuaré mi viajé en MI CASA, en MI REAL MADRID, por mucho tiempo".

Sin embargo, las últimas informaciones apuntan a un nuevo capítulo en el futuro de Hezonja. A pesar de la renovación con el club madridista, el periodista Shams Charania aseguró que el nuevo contrato del croata tiene una cláusula de salida a la NBA hasta el 19 de junio.

No queda aquí el asunto, sino que el mismo periodista ha confirmado que Mario Hezonja está recibiendo el interés de varias franquicias para regresar a la NBA. El alero del Real Madrid jugó en tres equipos distintos en su paso por la mejor liga de baloncesto entre 2015 y 2020: Orlando Magics, New York Knicks y, finalmente, Portland Trail Blazers.