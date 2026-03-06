Casimiro: "La mano de Xavi Pascual se nota cada vez más en el Barça"

Luis Casimiro, entrenador del Río Breogán, afirmó este viernes que en el Barça, al que reciben el domingo en el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo (12.15h.), “ya se nota” el trabajo del técnico Xavi Pascual.

“Teniendo en cuenta que Peñarroya ha hecho un grandísimo trabajo en el Barça, sobre todo cuando tuvo muchísimos problemas con lesiones, Xavi ha implementado muchas situaciones tácticas. En eso él es muy bueno porque tácticamente es muy bueno, tanto ofensiva como defensivamente. Su mano se nota cada vez más en el equipo, tuvo un impacto inmediato”, afirmó.

El técnico breoganista desconfía de la mala dinámica del conjunto azulgrana porque “nunca sabes si es mejor que vengan confiados y con una rancha de victorias bastante amplia o que vengan con las luces de alarma encendidas”.

Luis Casimiro reconoce que será muy complicado sorprender al Barça a pesar de no llegar en su mejor momento / EFE

"El Barça, un potencial tremendo"

“Lo que está claro es que nos vamos a enfrentar a un grandísimo rival. El Barça tiene un potencial tremendo, todos sus jugadores son muy buenos. Independientemente de cómo vengan, enfrentarte a ellos siempre es un acicate bastante grande”, comentó.

En rueda de prensa, Casimiro señaló que su equipo necesitará “confiar” en su baloncesto y, sobre todo, estar bien “en todas las situaciones básicas del juego” para tener opciones de victoria.

Preguntado por el estado físico del pívot danés Bakary Dibba, quien se ha perdido los últimos partidos por una lesión muscular en la parte posterior de la pierna, dijo que “cada día está mejor” pero sigue siendo duda para el encuentro contra el Barça.