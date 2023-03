El Casademont Zaragoza se mete a lo grande en semifinales

El conjunto aragonés se impuso con claridad al Kutxabank Araski, por 71-50 en un partido que dominó desde el inicio Markheisa Gatling fue una pesadilla en la pintura para sus rivales y acabó con 19 puntos y 28 de valoración

El Casademont Zaragoza se metió a lo grande en las semifinales de la Copa de la Reina tras superar con claridad al Kutxabank Araski, por 71-50, en un partido en el que dominó de principio a fin y no dio ninguna opción de soñar con la victoria a su oponente.

FICHA TÉCNICA Copa de la Reina ZAR 71 ________________ 50 ARA ALINEACIONES Casademont Zaragoza (17+17+19+18): Mariona Ortiz (2), Oma (9), Fiebich (17), Vega Gimeno (8), Gatling (19) -cinco inicial- Tate (9), Grande (2), Davinia Angel (-), Urdiain (3), Geldof (2) y Gracia Alonso (-). Kutxabank Araski (6+12+15+17): Asurmendi (7), Alarcón (8), Van del Adel (14), Burani (3), Diarra (-) -cinco inicial- Holopainen (2), Castellano (-), Chagas (-), Ortiz de Zárate (-), Atkinson (8) y White (8). Árbitros Carlos García, Javier Avila, María Angeles García. Sin eliminadas. Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante unos 7.500 espectadores.

Al equipo aragonés no le pudo la teórica presión de jugar en casa y, muy al contrario, se creció con el apoyo de su público para superar en todas las facetas del juego al conjunto vasco. Las locales estuvieron lideradas por Markheisa Gatling, que fue una pesadilla en la pintura para sus rivales y que acabó con 19 puntos y 28 de valoración, y de la alemana Leonie Fiebich (17 puntos y 21 valoración).

Se esperaba un encuentro igualado visto lo que había ocurrido en los partidos de Liga entre ambos conjuntos, pero el pulso copero no se pareció en nada, ya que se decidió a favor del equipo local desde casi el salto inicial.

El equipo aragonés salió a la pista como un vendaval al que no pudo parar su rival, tanto en ataque como en defensa. La presión defensiva del Casademont Zaragoza frenó a un Araski desorientado, aunque no pudo marcharse hasta más avanzado el cuarto porque le faltó acierto en los lanzamientos exteriores.

Una vez solucionado este problema y buscando la conexión en la zona con Markheisa Gatling, que acabó con 7 puntos el primer periodo, el Casademont Zaragoza comenzó a despegarse en el electrónico dejando en solo 6 puntos anotados al equipo vitoriano (17-6).

El vendaval del conjunto maño creció en el segundo parcial, de nuevo con una gran defensa que ahogaba los ataques de su rival pero con gran acierto de la mano de una inspirada Leo Fiebich, que hizo crecer la distancia en el electrónico hasta alcanzar los 22 puntos de máxima (34-12) a tres minutos del tiempo de refresco.

Sin embargo, el descanso cambió la situación porque un parcial de salida de 3-11 gracias a una excelente defensa del Araski, que cerró con contundencia su zona, le acercó a ocho puntos (37-29) en apenas cuatro minutos.

Poco le duró la alegría al conjunto vitoriano porque la reacción de las 'rojillas' fue contundente tras un tiempo muerto de Carlos Cantero. El Casademont Zaragoza buscó en la pintura a Gatling y la estadounidense, imparable, hizo estragos ayudando a subir la diferencia hasta el máximo del partido (53-29) en el minuto 28.

Con esa renta al conjunto maño no se le podía escapar el partido y no se le escapó. Supo manejar los tiempos en el último parcial y no bajar la intensidad para llevarse el triunfo y el acceso a las semifinales, en las que se medirá al Valencia el próximo sábado a partir de las 16.30 horas.