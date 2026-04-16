El Casademont se planta en las 'semis' de la Euroliga e ilusiona a todo Zaragoza

El Casademont Zaragoza selló este miércoles el pase a las semifinales de la Final a Seis de la Euroliga Femenina en un lleno Príncipe Felipe al doblegar a un Basket Landes francés (53-69) que vendió cara su derrota, pero que perdió sus opciones tras el magistral tercer cuarto local.

Basket Landes - Casademont Zaragoza (baloncesto, Euroliga femenina), 15/04/2026 EUROLIGA FEMENINA LAN 53 69 ZAR Alineaciones BASKET LANDES, 53 (18+8+14+13): Pardon (2), Djekoundade, Musa (19), Massey (5), Lacan (12) -cinco inicial-, Wojta (5), Macquet (5), Ewodo (2) y Bussiere (3). CASADEMONT ZARAGOZA, 69 (19+16+27+7): Mariona Ortiz (2), Hempe (15), Fingall (2), Vorackova (8), Pueyo (2) -cinco inicial-, Bankolé (16), Flores (4), Gueye (17) y Mawuli (3).

Campeonas de la liga regular y con el firme apoyo de la grada, las aragonesas se enfrentaban a un conjunto galo al que ya se habían medido en dos ocasiones (70-73 a domicilio y 70-73 en Zaragoza). Esa igualdad se reflejó en un inicio vibrante en el que ningún equipo conseguía distanciarse.

La visitante Murjanatu Musa era el contrapunto al trabajo de las locales Merritt Hempe y Helena Pueyo en un duelo marcado de inicio por el duro golpe que recibió Carla Leite de Sixtine Macquet. Sangró, se retiró muy dolorida, tuvo que ser atendida y además la falta se la señalaron a ella ante la indignación de los espectadores.

El lance azuzó a las rojillas para terminar el primer cuarto por delante (18-19) y comenzar el segundo completamente enchufadas. Ahí el partido bajó sus revoluciones y el ritmo anotador, dinámica que vino bien a las de Cantero para templar y ampliar su ventaja antes de afrontar la segunda parte (26-35).

Carlos Cantero, en una secuencia del partido / EFE

Nueve puntos de renta separaban a los dos conjuntos después de un arranque de infarto, un óptimo marcador para el Casademont, que volaba gracias a Aminata Gueye (12 puntos) y Ornella Bankolé (7). En la reanudación, Hempe emergió poderosa con cinco puntos en poco más de un minuto (29-40).

Antes del ecuador del tercer cuarto, el conjunto zaragozano ya ganaba por 16 puntos (30-46) y siguió aumentando esa hasta el final del tercer cuarto (40-62) para dejar el triunfo casi certificado, con una Bankolé absolutamente desatada y con la grada soñando en grande.

Aunque el Landes lo intentó hasta el final y el Casademont flojeó, los últimos diez minutos sirvieron para sellar el 53-69 con el que acabó el encuentro. De esta forma, las anfitrionas lograron con todo merecimiento el pase a las semifinales por primera vez en su historia. Allí las espera un auténtico hueso, el Galatasaray.

Por tanto, jornada redonda para el baloncesto femenino español, ya que en el partido previo el Spar UNI Girona se impuso por 70-64 al Umana Reyer Venezia italiano y también disputará las semifinales este viernes frente al Fenerbahçe para completar un doble duelo entre España y Turquía.