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BALONCESTO

El Casademont se planta en las 'semis' de la Euroliga e ilusiona a todo Zaragoza

Las anfitrionas congregaron a más de 10.000 espectadores y se jugarán el pase a la final frente al Galatasaray

Aminata Gueye anotó 17 puntos en un repleto Príncipe Felipe

Aminata Gueye anotó 17 puntos en un repleto Príncipe Felipe / EFE

EFE

El Casademont Zaragoza selló este miércoles el pase a las semifinales de la Final a Seis de la Euroliga Femenina en un lleno Príncipe Felipe al doblegar a un Basket Landes francés (53-69) que vendió cara su derrota, pero que perdió sus opciones tras el magistral tercer cuarto local.

Basket Landes - Casademont Zaragoza (baloncesto, Euroliga femenina), 15/04/2026

EUROLIGA FEMENINA

53
69
Alineaciones
BASKET LANDES, 53
(18+8+14+13): Pardon (2), Djekoundade, Musa (19), Massey (5), Lacan (12) -cinco inicial-, Wojta (5), Macquet (5), Ewodo (2) y Bussiere (3).
CASADEMONT ZARAGOZA, 69
(19+16+27+7): Mariona Ortiz (2), Hempe (15), Fingall (2), Vorackova (8), Pueyo (2) -cinco inicial-, Bankolé (16), Flores (4), Gueye (17) y Mawuli (3).
ÁRBITROS
Sonia Teixeira (Portugal), Petar Pesic (Serbia) y Ioannis Agrafiotis (Grecia). Sin eliminadas por faltas personales.
INCIDENCIAS
Segundo y último partido de cuartos de final de la Final a Seis de la Euroliga femenina de baloncesto disputado ante 10.828 espectadores en el Pabellón Príncipe Felipe (Zaragoza).

Campeonas de la liga regular y con el firme apoyo de la grada, las aragonesas se enfrentaban a un conjunto galo al que ya se habían medido en dos ocasiones (70-73 a domicilio y 70-73 en Zaragoza). Esa igualdad se reflejó en un inicio vibrante en el que ningún equipo conseguía distanciarse.

La visitante Murjanatu Musa era el contrapunto al trabajo de las locales Merritt Hempe y Helena Pueyo en un duelo marcado de inicio por el duro golpe que recibió Carla Leite de Sixtine Macquet. Sangró, se retiró muy dolorida, tuvo que ser atendida y además la falta se la señalaron a ella ante la indignación de los espectadores.

El lance azuzó a las rojillas para terminar el primer cuarto por delante (18-19) y comenzar el segundo completamente enchufadas. Ahí el partido bajó sus revoluciones y el ritmo anotador, dinámica que vino bien a las de Cantero para templar y ampliar su ventaja antes de afrontar la segunda parte (26-35).

Carlos Cantero, en una secuencia del partido

Carlos Cantero, en una secuencia del partido / EFE

Nueve puntos de renta separaban a los dos conjuntos después de un arranque de infarto, un óptimo marcador para el Casademont, que volaba gracias a Aminata Gueye (12 puntos) y Ornella Bankolé (7). En la reanudación, Hempe emergió poderosa con cinco puntos en poco más de un minuto (29-40).

Antes del ecuador del tercer cuarto, el conjunto zaragozano ya ganaba por 16 puntos (30-46) y siguió aumentando esa hasta el final del tercer cuarto (40-62) para dejar el triunfo casi certificado, con una Bankolé absolutamente desatada y con la grada soñando en grande.

Aunque el Landes lo intentó hasta el final y el Casademont flojeó, los últimos diez minutos sirvieron para sellar el 53-69 con el que acabó el encuentro. De esta forma, las anfitrionas lograron con todo merecimiento el pase a las semifinales por primera vez en su historia. Allí las espera un auténtico hueso, el Galatasaray.

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Por tanto, jornada redonda para el baloncesto femenino español, ya que en el partido previo el Spar UNI Girona se impuso por 70-64 al Umana Reyer Venezia italiano y también disputará las semifinales este viernes frente al Fenerbahçe para completar un doble duelo entre España y Turquía.

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