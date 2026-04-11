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BALONCESTO

El Lleida se sigue complicando la vida ante un Casademont guiado por Robinson

Con una exhibición de Robinson y una sólida defensa, el Casademont Zaragoza dominó la primera mitad ante el Lleida, llegando al descanso con una ventaja de 12 puntos en el marcador

El jugador del Casademont Zaragoza Wright-Foreman y el jugador del Hiopos Lleida D. García , durante el partido de la jornada 26 de la Liga Endesa de Baloncesto, este sábado en Zaragoza

El jugador del Casademont Zaragoza Wright-Foreman y el jugador del Hiopos Lleida D. García , durante el partido de la jornada 26 de la Liga Endesa de Baloncesto, este sábado en Zaragoza / Javier Cebollada / EFE

EFE

Zaragoza

El Casademont Zaragoza logró este sábado una importante victoria en su lucha por evitar los puestos de descenso de la Liga Endesa al vencer al Hiopos Lleida (107-91) con un vibrante encuentro en el que destacó un inmenso Devin Robinson (27 puntos y 35 de valoración).

Casademont Zaragoza - Hiopos Lleida (baloncesto, Liga Endesa), 11/04/2026

LIGA ENDESA

107
91
Alineaciones
CASADEMONT ZARAGOZA, 107
(24+34+23+26): Spissu (18), Rodríguez (12), Yusta (10), Robinson (27), Dubljevic (9) -cinco inicial-, Wright-Foreman (15), Washington (7), González (4), Fernández (3), Traoré (2), Koumadje y Savkov.
HIOPOS LLEIDA, 91
(19+27+21+24): Dani García (8), Agada (2), Oriol Paulí (15), Ejim (25), Diagne (14) -cinco inicial-, Batemon (10), Walden (1), Rodríguez (5), Sanz (3), Shurna (6) y Krutwig (2).
ÁRBITROS
Antonio Conde, Paco Araña y Carlos Merino. Sin eliminados por faltas personales.
INCIDENCIAS
Partido correspondiente a la 26ª jornada de la Liga Endesa masculina de baloncesto disputado ante 7.708 espectadores en el Pabellón Príncipe Felipe (Zaragoza).

El decimosexto y el decimotercero se medían en un duelo de relevancia en la zona media-baja de la tabla, especialmente, para los locales, que llegaban tras caer la semana pasada en casa ante el Barcelona en un disputado partido (86-92).

Y ante el Lleida empezaron bien los rojillos, con un primer cuarto muy alto de ritmo en el que ya destacó Robinson con una exhibición inicial con la que rubricó 9 puntos en apenas cuatro minutos, mientras el conjunto catalán aguantaba, sobre todo, por el acierto del canadiense Melvin Ejim.

Pero el Casademont, además de atacar, estaba defendiendo bien, uno de sus grandes déficits en la temporada, y el tramo inicial cerró con 24-19 en el marcador.

El segundo cuarto comenzó con los mismos protagonistas, Ejim y Robinson, especialmente, el estadounidense, que no paró de asaltar el aro con espectaculares mates para firmar 19 puntos en los primeros 20 minutos.

Con Robinson en estado de gracia y una más que digna defensa, el conjunto aragonés se fue al descanso 12 puntos arriba (58-46), a pesar de que Ejim (14 puntos), Atoumane Diagne y James Batemon estaban cuajando una buena actuación.

Sin embargo, los 25 puntos de valoración del alero rojillo, sumados a magníficas acciones de jugadores como Marco Spissu y Bojan Dubljevic, impulsaron a los locales para completar una primera mitad que daba muchas ilusiones al Príncipe Felipe.

La segunda parte comenzó enrarecida por la lesión de Diagne, que se hizo daño en el tobillo tras anotar, y sus visibles muestras de dolor enfriaron un encuentro que, hasta el momento, estaba siendo muy dinámico.

A pesar de perder durante varios minutos a uno de sus jugadores más en forma, el Lleida se recompuso y llegó a acercarse a ocho puntos de distancia (67-59) en el ecuador del tercer cuarto, algo que, finalmente, fue un espejismo porque el Casademont logró cerrar el periodo con el 81-67 que dejaba muy encarrilado el partido.

Pero los de Gerard Encuentra no habían dicho su última palabra y, ayudados por un inicio renqueante de los rojillos, se arrimaron a siete puntos (83-76) en menos de tres minutos del último cuarto.

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No obstante, el Casademont supo templarse y pudo cerrar una importante victoria por 107-91 que le da aire para afrontar el último tramo de la temporada.

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