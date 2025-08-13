Carles Marco: «Los proyectos se terminan y dan paso a otros nuevos, hay que hacer ‘reset’»

¿Cómo se siente en sus primeros pasos como técnico naranja?

Muy bien. Contento de estar en la ciudad, en el club y en este proyecto. Todo el mundo me ha acogido muy bien y estoy con ganas de empezar a trabajar. Ya llegarán los buenos y los malos momentos durante el año, los iremos capeando. Pero estoy muy contento con el equipo que hemos formado y con todo en general. Estoy muy ilusionado de empezar esta nueva etapa.

¿Se le ha hecho largo el verano?

No, no creas que se ha hecho largo, hemos tenido que trabajar mucho con los fichajes. Yo terminé [la temporada anterior] muy tarde en París, pero ya un poquito antes estaba trabajando [con el Leyma]. Ahora he llegado a casa y estamos sin parar. Muchas llamadas con Miguel, con el presidente, con Charlie Uzal, con Román, con Carlos, con Gus… Con todo el mundo, para ir planificando las cosas y empezar lo mejor posible.

¿Cómo fue su proceso de fichaje por el Leyma?

El club contactó conmigo y tuvimos una serie de conversaciones y entrevistas por videollamada, porque, como digo, estaba en Francia y terminamos más tarde que la ACB. El proyecto me atrajo desde el primer momento, me ilusionó mucho y estaba a la espera de que a ellos les ilusionase también lo que yo puedo aportar al equipo. Fue bastante rápido.

Tendrá una plantilla completamente nueva. ¿Cómo será iniciar el proyecto desde cero?

Tiene pros y contras. Me hubiese gustado tener a gente que ya estuviese en el equipo y conociese la ciudad, pero no ha sido así. Hemos intentado fichar a los mejores jugadores para formar el mejor equipo posible. Las circunstancias son como son, hemos cambiado de categoría y los proyectos a veces terminan para dar paso a otros nuevos. Vamos a intentar minimizar los contras y explotar los pros de tener a gente con ilusión y con ganas, que han querido estar aquí para ser un equipo competitivo y para ilusionar a la afición.

¿Llegó a hablar con Beqa Burjanadze u otros jugadores de la temporada anterior?

Sí, hemos tenido conversaciones con jugadores que estaban aquí. Pero, ahora mismo eso es pasado. Vamos a intentar hacer un reset y pensar en los que han llegado, que tienen ganas de hacerlo bien.

Muchos de los nuevos fichajes han jugado juntos en otros equipos. ¿Fue un factor que se tuvo en cuenta a la hora de ir al mercado?

Nos gustaban nuestros jugadores. Creíamos que eran un perfil muy válido para adaptarse a como queremos jugar. El plus de que hayan estado juntos nos ayuda, porque solo tendremos un mes y medio para preparar el primer partido oficial y conjuntar un equipo nuevo es uno de esos contras de los que hablaba antes. Que ya traigan feelings y mecanismos entre ellos es un punto a favor muy grande.

Vamos a correr, a ir al rebote, a ser agresivos y verticales... Me atrae la idea de que el Leyma juegue bien

¿Sobre todo porque, quizás, han compartido un estilo similar al que pueda tener el Leyma?

Sí. Cada maestrillo tiene su librillo, pero han estado con entrenadores como Diego Ocampo, Salva Camps o Bruno Savignani. Sabemos que hay muchas cosas de su trabajo que podemos mantener, dentro de un estilo un poco diferente. Se ha valorado que tienen mucha calidad, que han estado juntos y que tienen una manera de jugar que nos puede servir para hacer el baloncesto que queremos.

Son también una plantilla muy joven, con la mayoría de los jugadores sobre los 26 o 27 años. ¿Están en la edad pico para sacar su máximo rendimiento?

Están en una edad para seguir mejorando, que mezcla un punto de madurez en su juego con hambre y ambición. Eso buscamos. Entrenar bien cada día para competir cada partido, los 40 minutos, para que todos mejoren y que ayuden al equipo a dar un paso adelante. Es una buena edad, pero no nos hemos fijado mucho en esos temas. Pensamos en su calidad y su ambición, aunque las edades similares ayudan para tener buena química en el vestuario y para intentar ganar todos los partidos posibles.

Casi todos los recién llegados tienen un puesto definido y varios otros en los que pueden actuar. ¿Cómo valora esta versatilidad?

Es muy positivo tener jugadores que puedan actuar en diferentes posiciones. A nivel táctico nos da mucho y a nivel de scouting de otros equipos también, porque puede generar dudas sobre cómo vamos a utilizar nuestras piezas. Se ha trabajado mucho durante el verano para poder tener un equipo compensado que, a su vez, tenga nombres que puedan darnos diferentes registros. Estoy contento.

Caio Pacheco y Dídac Cuevas son bases muy distintos. ¿Cómo los ve para dirigir al equipo?

Bien. Hace dos años ya jugaron juntos [en Tizona] y creo que se complementan a la perfección. Son dos buenos defensores y nuestra identidad defensiva debe empezar por ellos. En ataque, tienen perfiles para repartir juego y crearse sus propios tiros. Caio quizá es un poco más vertical y Dídac tiene más tiro desde fuera, Son buenos complementos que, a su vez, también pueden jugar juntos.

Ha llegado también Guillem Jou, que no tuvo muchos minutos últimamente en Manresa. Por su experiencia y liderazgo, ¿será uno de los pesos pesados del Leyma?

Yo espero que el peso pesado sea el equipo. Que todos puedan aportar, unos días unos y otros, otros. Pero Guillem tiene que ser un jugador que nos dé muchas cosas, tanto en el día a día como en los partidos. Tiro de tres, rebote ofensivo, defensa en diferentes posiciones… Es un jugador con muchos encuentros a sus espaldas y que, seguro, nos aportará mucho.

El último en llegar ha sido Ilimane Diop, que también cuenta con una amplia experiencia en ACB y en Euroliga. ¿Qué suma?

Estoy muy contento con Ilimane, porque nos da un registro diferente. Es un jugador grande y defensivamente similar a Abdou [Thiam], pero en ataque son distintos, porque [Diop] se puede abrir más.

Con once fichas, ¿considera que la plantilla está cerrada?

Ahora mismo no estamos buscando nada más. Vamos a empezar con once, más los jugadores del equipo vinculado, pero no cerramos ninguna puerta. El Leyma es un club que hace las cosas bien y si hay oportunidades en el mercado, las estudiaremos. La idea actual es comenzar el lunes con lo que hay, que estamos muy contentos con todos y cada uno de ellos. Vamos a ir a tope para empezar lo mejor posible.

¿El cuerpo técnico continúa?

Sí, siguen Román y Carlos como ayudantes, el único que se desvincula es Fran como delegado, aunque creo que va a hacer alguna cosa en el club. Pero en lo que se refiere al banquillo sí, se mantienen los mismos. Creo que Román y Carlos tienen mucho nivel, conocen la liga, el club y van a ser de gran ayuda para mí. Al final, yo soy el que tendrá que tomar las decisiones, pero somos un equipo y estoy muy contento de que estemos los tres.

La afición tendrá un papel determinante, será un termómetro de lo que podemos hacer en la temporada

Thiam y Diop marcan el techo del equipo, por encima de los 2,10 metros de altura. Pero este Leyma no es especialmente alto. ¿Qué opina?

Es verdad que no tenemos ningún jugador de 2,20, pero tenemos dos de más de 2,10 y cuatro o cinco que pasan o llegan a los dos metros, no creo que seamos un equipo bajito. Tampoco es algo en lo que nos hayamos fijado. Lo que queremos es maximizar sus cualidades técnicas y físicas, creo que es un equipo que podrá correr, que irá al rebote, que será agresivo y vertical en ataque… Intentaremos explotar las cosas buenas y minimizar las demás.

Tras la repesca del Granada por parte del ACB, serán el único equipo descendido de la élite. ¿Cómo se gestiona esa presión?

Tenemos que intentar quitarnos eso de la cabeza y crear objetivos a corto plazo. Entrenar lo mejor posible, prepararnos para una buena pretemporada, ganar el primer partido, después el segundo… Poco a poco. Es cierto que somos el único equipo recién descendido, pero también hay otros que hace años que han bajado y siguen en Primera FEB. Esos tienen las mismas expectativas que nosotros. En los últimos cuatro años no ha subido ningún recién descendido, así que vamos a ir paso a paso. Hay que hacer las cosas bien, crear una identidad en el equipo, hacer disfrutar a la gente y, luego, competir para tener posibilidades de ganar todos los partidos. Después ya veremos donde nos ponemos y que va pasando. Claro que hay presión para subir, pero también para no bajar, cada club sentirá la suya.

Habla de la afición, que fue una de la más fieles de la ACB el año pasado. ¿Qué papel jugará la comunión entre grada y pista?

Será determinante. Nos ilusiona a todos que el baloncesto en A Coruña siga creciendo. Estar en otra categoría y que tengamos los abonados que tenemos… Eso tiene que hacernos fuertes. Que nos empujen en los momentos malos y en los buenos también, que disfruten con nosotros. La gente será un buen termómetro de lo que podemos hacer esta temporada.

Leyma, Estudiantes, Obradoiro, Fuenlabrada… Es una segunda categoría plagada de ‘trasatlánticos’. ¿Cómo ve la liga?

Con muchos exequipos de la Liga Endesa, muy buenos proyectos y muchas ciudades que quieren baloncesto. Seguro que habrá clubes peleando por estar en lo más alto desde el principio, pero también habrá otros que darán la sorpresa, ganarán muchos partidos y estarán en la pelea por arriba. Cada partido y cada desplazamiento tendrá su dificultad, porque se están confeccionando muy buenas plantillas.

Es un torneo muy igualado. ¿Eso le llama la atención?

A mí lo que me resulta atractivo es estar en A Coruña e intentar jugar lo mejor posible con este club. Me hace ilusión crear unión con la afición, entre nosotros, y que compitamos lo mejor posible para ganar todos los partidos que podamos.

Está no será su primera vez en A Coruña.

No, ya he estado muchas veces, porque me enfrenté al Leyma unas siete veces, en siete años diferentes.

¿Solía ganar o perder?

Bueno, eso no sé si decirlo (risas). He ganado casi siempre, la verdad, excepto el último año con Girona. Ojalá se mantenga esa buena dinámica.

¿Cómo serán las semanas de pretemporada?

Empezamos el día 18 y ya tenemos los amistosos programados para llegar preparados al inicio de liga en Guipúzcoa [27-28 de septiembre]. Braz y Caio están con sus selecciones y se incorporarán un poco más tarde.