Carles Marco: "No jugaremos en 24 segundos si podemos hacerlo en cinco"

El Leyma Coruña arranca este domingo (17.00 horas) la liga en Primera FEB con la visita a la pista del Gipuzkoa Basket y Carles Marco se muestra ilusionado ante el que será su primer duelo oficial al frente del banquillo naranja. «Tenemos muchas ganas de empezar», recalcó en el Palacio de los Deportes de Riazor. El técnico catalán reconoce que ha sido una pretemporada de mucho trabajo, en la que ha tenido que armar un equipo totalmente desde cero. Aunque el progreso ha sido notorio, todavía queda trabajo por delante para sus pupilos se impregnen al completo de una idea de juego que ya ha mostrado durante la pretemporada. «Intentaremos ser un equipo agresivo y tener segundas opciones. No jugaremos en 24 segundos si podemos hacerlo en cinco, esa seguirá siendo nuestra filosofía», resume Carles Marco.

El conjunto coruñés pone fin a seis semanas de pretemporada en las que ha tenido que armar un proyecto renovado de pies a cabeza. Para el entrenador de Badalona, el tiempo ha pasado volando y espera ver la progresión de sus jugadores a lo largo de las primeras jornadas de competición oficial. «Tenemos que ir viendo cómo funcionamos y los mecanismos que adquirimos. Estoy contento con la pretemporada que hemos hecho», evaluó el entrenador.

En el mes y medio que lleva al frente del Leyma, solo ha tenido a todos sus jugadores en las últimas tres semanas, cuando Macachi Braz y Caio Pacheco se incorporaron tras conquistar el Afrobasket y el AmeriCup, respectivamente. «Nos gustaría haber tenido algún día más, pero esto es lo que hay», valoró. El entrenador naranja celebró que el equipo tuvo «pocos percances» durante la pretemporada, pero reconoció algún problema físico esta semana. «Tenemos un par de jugadores tocados. Esperemos estar todos preparados para jugar en Gipuzkoa», reconoció.

En un equipo con once fichas del primer equipo, a las que se suman los jugadores vinculados y los canteranos, tener a todos los hombres disponibles es indispensable. Más, en un estilo como el que Marco ha desarrollado en los amistosos, con un ritmo muy alto y cambios constantes desde el banquillo. «Todo lo que estamos construyendo, tenemos pensado llevarlo a cabo este año. Esta es la identidad que hemos adquirido y queremos poner en práctica en la primera jornada», reiteró. Este plan de juego, cree Carles Marco, requiere de motivación para los jugadores, a los que trata de convencer. «Intentamos hacerles ver que, si se esfuerzan al máximo en la pista, volverán a salir. Todos pueden participar bastantes minutos», detalló el entrenador naranja.

Antes de iniciar la temporada, el club confirmó la elección de Guillem Jou y Dídac Cuevas como los nuevos capitanes. «No teníamos a ningún jugador de años anteriores, pero ha sido bastante fácil. Ellos han estado aquí desde el principio y son una voz importante en el vestuario. Fue un entendimiento cordial entre jugadores y staff», desveló Carles Marco.

Visita a San Sebastián

El primer duelo del nuevo Leyma será en San Sebastián y ante un Gipuzkoa Basket que atrae al entrenador naranja. «Nos ha gustado mucho lo que hemos visto de ellos, sus mecanismos y su forma de jugar», reconoció Carles Marco.

A pesar de que el equipo vasco, que dirige el ex del Leyma Sergio García, ha sufrido lesiones este verano, el técnico catalán advierte de los peligros de su juego rápido y su capacidad de anotar desde el perímetro. «Hay que intentar hacer el mejor partido posible, imponer nuestro ritmo y minimizar los errores», apremió antes del duelo en el que el Leyma comienza a medir sus aspiraciones de este curso.

Vía: La Opinión A Coruña