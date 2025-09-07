Carles Marco: «Competimos contra un equipo superior»

Carles Marco nunca había entrenado a un equipo en el que todos sus jugadores son nuevos. «Lo mejor para seguir construyendo es jugar partidos», resaltó a LA OPINIÓN la semana pasada, en la presentación oficial de los nuevos integrantes del plantel naranja. Después de vivir su debut en el Coliseum, al disputar la semifinal y la final de la Copa Galicia, el técnico catalán se mostró satisfecho por lo que ofrecieron sus pupilos ante el Breogán: «Competimos contra un equipo de categoría superior», resaltó en la sala de prensa del multiusos coruñés.

El Leyma aún tiene cuatro partidos más por delante en pretemporada para pulir las ideas que quiere implantar Carles Marco, pero las bases ya están comenzando a asentarse y pasan por la intensidad, el compromiso y la ambición, tres virtudes que les permitieron forzar la prórroga ante un equipo de ACB. «En el descanso, cuando perdíamos de más de diez puntos, hablamos de seguir compitiendo y que los veinte minutos nos sirvieran para más adelante, porque habrá partidos así», explicó Marco.

Al aprendizaje se sumó la ilusión de competir por un título, la Copa Galicia, y un gen competitivo que los jugadores ya resaltaron el pasado jueves en su presentación en sociedad. «Tienen hambre y lo demostraron», corroboró el preparador badalonés.

Más allá del resultado, Marco tuvo muy buenas palabras sobre los esfuerzos de todos los jugadores, que dejaron a un lado el cansancio acumulado por jugar dos partidos en días consecutivos para seguir vivos en el encuentro y no bajar nunca los brazos. «Estar cansados fue más mental, pero hemos seguido esforzándonos», valoró Carles Marco, quien hizo una mención especial para Caio Pacheco. «Llegó hace 24 horas y nos ayudó», indicó sobre el base brasileño, que aterrizó el viernes en la ciudad.

Teresa Herrera

El Leyma arranca hoy la cuarta semana de pretemporada y lo hace con la vista puesta en un nuevo partido en casa. Disputa este miércoles (20.00 horas) en el Coliseum el trofeo Teresa Herrera de baloncesto contra el Porto. El duelo servirá de presentación oficial ante la afición. Será el último amistoso en casa. Las entradas cuestan 5 euros para socios y 8, para los no abonados. Los menores de 16 años entran gratis.

En el horizonte sigue la gira portuguesa. Visitarán el sábado al Vitória de Guimaraes y el próximo lunes volverán a medirse al Porto.