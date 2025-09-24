Baloncesto | Primera FEB
Capitanía para Jou y Cuevas en la nueva etapa del Leyma Coruña
A Coruña
Uno de los asuntos que quedaba por resolver en el Leyma Básquet Coruña antes de comenzar la liga era la designación de capitanes. Con una plantilla completamente nueva, los elegidos para comandar al equipo dentro y fuera de la pista han sido Guillem Jou y Dídac Cuevas. Ambos cuentan con una amplia experiencia en la categoría y han mostrado dotes de liderazgo. Jou, por ejemplo, capitaneó al Manresa seis cursos en ACB.
