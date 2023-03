Canut: “La temporada parecía acabada pero hemos renacido”

El técnico del Spar Uni Girona explica a SPORT sus sensaciones de cara a la Copa de la Reina, que arranca el jueves "En la Copa, siempre es peligroso cualquier rival, nosotras incluídas", asegura el el técnico catalán

El técnico del Spar Uni Girona, Bernat Canut, explica a SPORT las sensaciones del equipo de cara a la Copa de la Reina, que arranca el jueves en Zaragoza. Cree que su equipo tiene opciones a pesar de dónde vienen en un año complicado de lesiones.

¿Bernat, como llega el equipo a la Copa de la Reina?

Creo que después de un tramo de temporada duro, y con la cantidad de bajas que arrastramos, el equipo ya tiene muy clara la situación por la que atravesamos, y tras ganar al Gipuzkoa, con pocos efectivos, no ha ayudado a dar un salto adelante.

Vivísteis el punto más bajo con cuatro derrotas seguidas. ¿Todo eso es historia ya?

Creo que sí, el equipo tocó fondo a nivel emocional, con las bajas que llegaron una tras otra. El equipo estaba muy tocado, y se notó en el partido ante el Jairis, además de quedar fuera de la Euroliga que también nos afectó. El equipo ha podido descansar y reconectarse. Tenemos bajas muy sensibles, pero emocionalmente estamos mejor.

¿Es complicado contar con solo ocho jugadoras senior o ya te manejas?

Se puede jugar varios partidos, pero si los enlazas jugando con ocho o siete jugadoras, acaba pasando factura. La exigencia de jugar doble competición es tremenda y te castiga a nivel mental, mucha exigencia en los partidos y se nota.

María Araujo, una baja sensible

Supongo que la lesión de María Araujo es una de las más dolorosas…

Lo peor es que todas las lesiones las hemos vivido en directo, fueron todas jugando. María tenía un peso fundamental al ser la capitana y una de las líderes del equipo. Su grave lesión tocó mucho al equipo, y hasta creó la sensación de miedo… y eso se traslada a la pista.

¿Vives la temporada más complicada de tu carrera?

Sin duda, no es comparable a ninguna otra. El calendario no se para y hay que afrontarlo, puedes ver el vaso medio vacío o medio lleno, y mi trabajo es acompañar mucho al equipo en todo momento y situación.

Bernat Canut reconoció los problemas de lesiones del Uni Girona, pero el equipo no tira la toalla | DAVID SUBIRANA

Volvemos a la Copa. ¿El Lointek Gernika lo consideras un rival peligroso?

En la Copa siempre es peligroso cualquier rival. Preparan la plantilla para competir en la Eurocup y sabe que no llegamos con todo el esplendor que querríamos. Ahora quizá ven la oportunidad de ganarnos. Seguro que nos dan el papel de favoritas pero pero estoy convencido que no les gustó nuestro emparejamiento.

Perfumerías o Barça en semis

En caso de pasar a las semifinales, espera el ganador del duelo Perfumerías-Barça. Supongo que lo más lógico sea que pasen las salmantinas en cuartos…

No puedo hablar. Solo puedo decir que el partido de ayer nos fue muy bien para nuestras sensaciones. El Gernika es un equipo que respetamos mucho para hablar antes de posibles rivales en semifinales.

¿Si el rival fuera el Perfumerías sería un poco venganza de vuestro duelo de Euroliga que os dejó fuera?

Si llegamos a semifinales, saben que llegamos sin piezas importantes, pero nosotros vamos a por todas, que nadie lo dude.

El equipo ha podido descansar y reconectarse. Tenemos bajas muy sensibles, pero emocionalmente estamos mejor.

¿Te sorprende la presencia del Barça en la Copa en su primer año?

Si me lo hubieras contado en julio sí, pero en la primera vuelta demostró ser un equipo muy sólido. Ahora han bajado un poco, y es algo lógico porque es difícil mantener el nivel en esta categoría.

Sanción merecida

Vuelves a dirigir al equipo tras dos partidos de suspensión. ¿Crees que fue exagerada la sanción por lo ocurrido ante el Jairis?

Era merecedor del castigo. No me siento merecedor de la sanción pero no la quise recurrir. Hay que mirar para adelante y olvidar lo sucedido porque fue en un momento muy malo para todas.

Llega la Copa, pero luego queda la Liga. ¿Será complicado ganarla en el estado actual?

El objetivo del Girona es siempre estar ahí. Hace una par de semanas parecía la temporada acabada pero hemos renacido. Después de la Copa, quedarán dos semanas para el play-off, y hay que llegar con buenas sensaciones y ser ambiciosos.

¿Funciona tu relación con Laia Palau?

La relación con Laia es muy buena. Estamos trabajando a gusto, y es una jugadora con la que me crucé infinidad de veces como rival. Laia se involucra las 24 horas del día los siete días de la semana.

Del Cadí La Seu al Spar Uni Girona. Un cambio importante….

Fue una transición con muchas curvas y no fue fácil. Sabía que el primer año sería complicado. Aunque lo considero como un reto, y la presión es siempre la que te toca, pero te ayuda a crecer como entrenador y de manera personal.

Firmaste por una temporada. Ya has hablado con el club para seguir?

Siempre firmo por un año. Cuando acabe, ya veremos.