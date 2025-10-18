Una canasta alucinante de Rafa Luz acaba sentenciando al Bàsquet Girona

El duelo entre dos equipos que buscaban su primera victoria en la actual Liga Endesa se decidió después de dos prórrogas con victoria del MoraBanc Andorra ante el Bàsquet Girona (115-113) con un protagonista de excepción, Rafa Luz. El base brasileño forzó el primer tiempo extra con triple de pista a pista que supuso el 92-92.

MoraBanc Andorra - Bàsquet Girona (baloncesto, Liga Endesa), 18/10/2025 LIGA ENDESA AND 115 113 GIR Alineaciones MORABANC ANDORRA, 115 (28+19+14+31+11+12): Shannon Evans (18), Aaron Best (19), Stan Okoye (10), Justin McKoy (8), Artem Pustovyi (2) -cinco inicial-, Morris Udeze (10), Rafa Luz (13), 'Chumi' Ortega (3), Kyle Kuric (10), Rubén Guerrero (2), Yves Pons (20) y Ferran Bassas. BÀSQUET GIRONA, 113 (10+38+22+22+14+10): Otis Livingston (13), Mark Hughes (10), Sander Hollanders, Sergi Martínez (11), Martinas Geben (6) -cinco inicial-, Pep Busquets (14), Mindaugas Susinskas (9), Juan Fernández (10), Pepe Vildoza (13), Derek Needham (19), Guillem Ferrando y Nikola Maric (8).

El equipo que dirige Moncho Fernández supo reaccionar a un pésimo inicio y acabó desaprovechando una oportunidad inmejorable para inaugurar su casillero de triunfos y los de Joan Plaza recogieron el guante cuando lo veían casi todo perdido al ir siete puntos abajo (82-89) a un minuto para el final del partido.

El MoraBanc Andorra se tomó el partido como una final tras rozar el ridículo en las dos primeras jornadas (95-64 en la pista del UCAM Murcia y 64-96 ante el nuevo líder Lenovo Tenerife). Los de Moncho Fernández no podían con el muro defensivo local y dos triples seguidos de Yves Pons empezaron a marcar diferencias.

El exazulgrana Kyle Kuric cerró el primer cuarto con otro triple en pleno éxtasis andorrano (28-10). Sin embargo, el cuadro local no tiene término medio y empezó a ceder terreno ante un rival bien dirigido por Derek Needham. La remontada estaba en curso y otro exbarcelonista como Sergi Martínez la culminó con el 47-48 al descanso.

Joan Plaza consiguió que su equipo no dejase de creer / EFE

El MoraBanc Andorra apenas existió en el regreso del partido. Negado en ataque, tan solo anotó cuatro puntos en los primeros cinco minutos del tercer cuarto y los de Moncho Fernández llegaron a marcharse por 13 puntos (51-64). En el último cuarto, los de Joan Plaza lo apostaron todo a una carta y empezaron a remar con un juego más directo.

A 4.54 para el final, dos tiros libres de Rafa Luz acercaron a los locales a cinco puntos (74-79). Los de Moncho Fernández, sin Derek Needham en pista por su eliminación, perdieron intensidad. Un triple de Yves Pons a 1:14 del final situó el 82-89 y el exverdinegro Shannon Evans anotó para el 84-89.

A falta de 18 segundos, una recuperación de Kuric acabó con un triple de Okoye (89-92) y sobre la bocina forzó la prórroga Rafa Luz con una increíble canasta casi desde la línea de fondo de la pista defensiva. Sin duda, uno de los momentos más grandes de la presente temporada.

En la primera prórroga, intercambios de golpes y otra canasta providencial de Rafa Luz (103-103). En la segunda emergió Pons con nueve puntos ante un rival que creyó hasta el final. El brasileño volvió a ser clave con el 115-112 a falta de 13.5 segundos y los visitantes no aprovecharon dos tiros con 115-113 tras fallar el segundo tiro libre.