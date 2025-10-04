El Canarias tira de versatilidad para sumar la primera

La primera, a la primera. La Laguna Tenerife se estrenó con triunfo en la Liga Endesa 25/26 tras doblegar con sufrimiento de inicio, pero suficiencia después del descanso, a un BAXI Manrrsa (104-93) que acabó claudicando ante la mayor versatilidad y registros de los aurinegros.

Los de Txus Vidorreta recurrieron de entrada a su efectividad en el tiro libre (al no tener opciones desde el perímetro) y también al rebote ofensivo (10 al descanso), mientras que a continuación, y tras un discreto 3/13, asestaron dos golpes, el segundo de ellos definitivo, con su acierto en el lanzamiento de tres. De esa manera los isleños se dispararon a un +17 (91-74) tras el 72-55 del tercer acto.

Shermadini, en modo MVP

Ese colchón evitó apuro final alguno para un equipo donde Jaime Fernández (18 puntos y cinco asistencias para 21 de nota) y Marce Huertas (20 tantos, cinco rebotes y cuatro asistencias), mientras que Gio Shermadini fue imparable debajo del aro, yéndose hasta los 38 de valoración gracias a sus 28 puntos y ocho rechaces en poco más de 25 minutos en cancha.

Insistió mucho de entrada el Canarias desde el perímetro, aunque sin apenas acierto, a lo que sumó problemas atrás para atar en corto el ya previsible juego llegando de su rival, que además hizo daño en sendas puertas atrás de Reyes y Obasohan (6-9). Con paciencia, encontrando a Shermadini en las continuaciones, y con presencia en el rebote ofensivo, el cuadro lagunero revirtió la situación (12-11).

Mucha verticalidad

Pero fue sobre todo siendo muy vertical y sacando un buen puñado de tiros libres como el Canarias encontró una importante vía de producción: 8/10 para el 19-16 (7'). Eso mismo camino fue el que por momentos escrutó el Manresa, que de la mano de Benítez firmó un parcial de 1-7 (19-21). Con ciertas complicaciones para ejecutar el saque de fondo por la presión manresana, olvidado por completo de su tiro exterior y acumulando más pérdidas de las habituales y recomendables (cinco), La Laguna Tenerife tuvo que darse por satisfecho por mantener el equilibrio en el marcador (23-23, 10').

Sin la frescura necesaria delante y con varios despistes inusuales (y gruesos) en defensa, el Canarias siguió estando extremadamente incómodo pese a los triples de Fitipaldo (después de más de 10 minutos de sequía) y Doornekamp (29-29). La vuelta a cancha de Huertas sí sirvió para que el cuadro lagunero ampliara su abanico de recursos, ya que el brasileño siguió reboteando en ataque y, después de varios errores, empezó a anotar en las continuaciones.

El tiro libre como sustento

Llegó a estar, tras un 6-0, cinco arriba el Canarias (38-33), pero su renta se le esfumó en un abrir y cerrar de ojos (38-38) antes de que el cuadro isleño recurriera al que estaba siendo su mejor argumento en esta primera parte: el tiro libre (15/18 al descanso), para el 46-40 tras el añadido de una canasta de Huertas. Renta que incluso pudo haber sido mayor de no haber desperdiciado varios ataques tras sendos errores exteriores de los de Ocampo.

Ese impulso de los aurinegros quedó refrendado con una nueva aparición de Shermadini (autor ya de 15 puntos en el intermedio) rubricando un parcial de 10-2 para el 48-40. Colchón más que reconfortante a tenor de lo sufrido por los canaristas en buena parte de la primera mitad, en la que apenas pudo aportar desde el arco: 3/9 frente a su 12/25 en tiros de dos.

Su presencia en el rebote, con 10 capturas ofensivas (y otros tantos puntos de segunda opción) fueron otro importante sustento de los de Vidorreta en esos 20 minutos. A ello sumaron los isleños una evidente mejora en su contador de pérdidas, con solo una en todo el segundo periodo.

Mismo panorama

A la vuelta de vestuarios no cambió para el cuadro tinerfeño la dinámica desde el perímetro (0/4), aunque tampoco su producción tras rebote ofensivo, gracias en gran medida a Shermadini (52-45). Pero entre algunas acciones de Plummer y que al equipo local le entraron las prisas, todo volvió a apretarse (52-50, 25').

En esa situación de cierta premura el Canarias hilvanó varias acciones en los dos lados de la cancha y, sobre todo, rompió, de un plumazo, su mala racha desde el arco gracias a los triples de Giedraitis, Abromaitis y Fernández, este último director de orquesta en un estirón de 11-0 (63-50, 27'). Estabilizada ya la ventaja, cinco puntos seguidos de Fitipaldo y una canasta de Huertas llevaron el parcial al 18-4 (70-54, 29'). Ahora sí, absoluta dinámica positiva para La Laguna Tenerife, donde Fernández prolongó su estado de gracias con varias acciones de su mejor versión penetradora (76-59).

Reacción visitante

Parecía roto el partido, pero la puesta en escena canarista en el cuarto acto fue nada bastante discreta, en especial en rigidez defensiva, lo que le llevó a encajar un parcial que, ese a un tempranero tiempo muerto de Vidorreta, se elevó hasta el 2-12 con Grant y la verticalidad de sus pequeños como principales estiletes del Manresa (78-71).

Con la sensación de haberse ido a sestear antes de tiempo, fue de nuevo el perímetro el que dio un impulso al CB Canarias, esta vez con los triples de Huertas, Fernández y Giedraitis, de nuevo con Jaime dirigiendo las operaciones para volver al +17 (91-74, 36').

Ese nuevo parcial ya resultó definitivo, tanto por la diferencia en el electrónico, como porque el Canarias regresó a su nivel de intensidad y acierto previo. Con Huertas, Fernández y Shermadini divirtiéndose, los de Vidorreta se gustaron mientras rebasaron la barrera de los 100 y cerraron, sin grandes apuros, su primera victoria de la temporada.

