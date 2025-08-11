El Canarias 'convoca' a su afición para la Supercopa Endesa

La temporada 25/26 traerá para La Laguna Tenerife un aliciente extra a modo de candidatura a un título, el de la Supercopa de España. El equipo aurinegro se ganó su derecho a participar por el puesto que ocupó en la clasificación al final de la pasada Liga Endesa, el tercero.

Su competencia será la del Real Madrid, Málaga y Unicaja, que será anfitrión en el pabellón Martín Carpena el fin de semana del 27 y 28 de septiembre. Habrá que esperar unos días para saber cuáles serán los cruces en las semifinales.

Los requisitos

De momento, los preparativos de la cita en Málaga abren un espacio para las aficiones. La del Canarias también podrá estar presente. El club tinerfeño informó que contará con un «cupo reducido de entradas» y que, a diferencia de otros eventos, como las finales a cuatro de la Basketball Champions League, no organizará un viaje en grupo oficial. En cualquier caso, sí elaborará una lista de reservas para quienes tengan previsto desplazarse a la capital de la Costa del Sol y asistir a la Supercopa Endesa. Las solicitudes se deben enviar al correo electrónico secretaria@cbcanarias.es con los datos básicos, es decir, nombre, apellidos, DNI, email y contacto telefónico. El número de localidades disponibles para cada equipo, los precios y la ubicación de las aficiones en el pabellón, quedan pendientes de las indicaciones de la ACB.

El Canarias aclara que los abonados de la temporada 25/26 –la campaña está operativa desde el 8 de julio– tendrán preferencia. El plazo finalizará el 18 de agosto.

Antecedentes

No será la primera Supercopa que dispute el Canarias. Se estrenó en esta competición en 2020 al ser el equipo local en el pabellón Santiago Martín. Su rival en semifinales fue el Real Madrid, al que no pudo superar. Los blancos terminaron conquistando el trofeo. Un año más tarde se repitieron el lugar y el duelo previo a la final. Y también el desenlace. Aquel Canarias-Real Madrid de 2021 en la Hamburguesa se resolvió con un 70-72 para los capitalinos, que se proclamaron campeones al día siguiente al imponerse al Barcelona.

El Real Madrid, que será el gran favorito en el Martín Carpena, es el club que encabeza el palmarés de la Supercopa, con diez títulos, por los seis que suma un Barcelona que no participará esta vez. Luego, el Baskonia venció en cuatro ocasiones, el Joventut lo hizo en dos y el Gran Canaria y el Valencia Basket poseen un trofeo cada uno.

Se trata de una competición que se disputa con el formato actual –cuatro equipos– desde 2004. Inicialmente se creó como una manera de enfrentar al campeón de la Liga ACBcon el de la Copa del Rey, pero ese modelo apenas duró cuatro años, de 1984 a 1987.