Campeones de la Supercopa con el MVP De Larrea

Campeones a lo grande, ante el Real Madrid y con un Sergio de Larrea que se consagra con apenas 19 años liderando a un Valencia Basket que vuelve a ganar un título (94-98) seis años después y logra su segunda Supercopa, tras la ganada en 2017. Un aviso de a lo que puede llegar el equipo esta temporada, con capacidad de superar al todopoderoso Real Madrid a pesar de las bajas de Jean Montero, Brancou Badio y López-Arostegui.

De nuevo con el descarte de Nate Sestina y con la casi milagrosa 'recuperación' de Neal Sako tras su lesión en el tobillo de la semifinal (del que fue tratado hasta última hora), Pedro Martínez apostó de inicio por De Larrea, Omari Moore, Kameron Taylor, Jaime Pradilla y Nate Reuvers. Hezonja abría el marcador con un triple, pero los taronja notardaron en ponerse por delante con una acción de Pradilla, dos triples de De Larrea y Taylor y la primera canasta de un Omari Moore que fue la sensación ante el Unicaja y que ponía el 5-10.

Hezonja recortaba diferencias antes de que empezar el baile de cambios, con Sako entrando por Reuvers para ayudar en la lucha contra el muro Tavares instantes después de que hiciera su primer tapón. Los de Scariolo buscaban una y otra vez al caboverdiano, que seguía haciendo daño bajo el aro, pero en un parcial de 9-0 para los blancos, fueron Deck, tras un rebote en ataque y Kramer, con su primer triple, los que llevaron al Madrid al 14-10.

El Valencia Basket no perdía los nervios, seguía compartiendo el balón y lanzando sin miedo, encontrando el acierto en las manos de Darius, Sako, Rauvers, Taylor y Costello antes del final del primer cuarto, al que llevaron con una pequeña desventaja (27-24 ) tras sufrir también el talento de Trey Lyles, autor de seis puntos consecutivos.

Parcial de 0-10 y ventaja hasta el descanso

Llull aumentaba la diferencia en la vuelta a la pista, pero un valiente De Larrea y los triples de Reuvers y Darius Thompson cerraban un parcial de 0-10 para recuperar una ventaja (29-34) que mantendrían ya hasta el descanso.

El extaronja Abalde recortaba diferencias con un triple, pero los taronja castigaban una y otra vez el aro madridista desde el 6,75, en las manos de Taylor, Reuvers y Puerto, que pusieron el 34-43 antes de que Iroegbu permitiera superar la barrera de los 10 puntos con dos tiros libres.

El +11 reflejaba la superioridad taronja, pero un Madrid con poca continuidad en su juego lograba de nuevo reducir diferencias con Tavares y un triple de Procida, quien sumaba sus primeros puntos de 'blanco'.

Llull sumaba desde el 4,60 y desde el 6,75, pero en ese mano a mano final, volvió a aparecer la mejor versión de Moore para sumar seis puntos consecutivos, los últimos casi sobre la bocina para poner el 44-51.

Frenazo en ataque

Los taronja, en un récord más que sumar a los de la pasada temporada, se convertían en el equipo más anotador en una primera parte de una final de la Supercopa Endesa, pero en un cambio radical de escenario, con un Madrid más intenso en defensa y un Valencia Basket que empeoraba de manera radical sus porcentajes de tiro.

Los de Pedro Martínez, de hecho, anotaban solo 4 puntos en los primeros seis minutos tras el descanso, mientras en el Real Madrid, Mario Hezonja se echaba el equipo a la espalda para llegar a poner a los blancos con una ventaja de 65-58 que llevó a Pedro Martínez a parar el partido.

El Valencia Basket atravesaba su momento más delicado del partido, pero los puntos le llegaron en las manos de Reuvers, De Larrea con un triple y dos acciones consecutivas de Pradilla que permitieron empatar el partido (67-67) a falta de 29 segundos, cuando Scariolo paraba el partido.

Campazzo sumaba dos tiros libres después, pero instantes después, Omari Moore volvía a empatar en una acción para el recuerdo, tras sentar literalmente en el suelo a Garuba en un uno contra uno entrando a canasta. Todo se decidía en los 10 últimos minutos, a los que se llegó empatados (69-69).

Último cuarto

El intercambio de canastas mantenía la igualdad en los primeros minutos del último cuarto, con de Larrea y Taylor sumando por los taronja, antes de que Sako, con un espectacular mate y un 2+1 pusiera el 74-76.

Lyles y Feliz hacían reaccionar al Madrid, mientras Pradilla y un gran Josep Puerto seguían empujando a los taronja, antes de que Darius sumara para poner el 81-85. Los pésimos porcentajes de tiros libres eran un lastre para los taronja, con poco más de un 40% de acierto.

De Larrea entraba a pista y en su primera acción, forzaba la quinta falta de Tavares a tres minutos del final. A partir de ahí, el base vallisoletano fue el amo y señor del partido, en los minutos en los que quema el balón y pese a la presión de un Real Madrid a la heroica que se ponía en manos de Campazzo.

El acierto del argentino, sin embargo, no fue suficiente ante un De Larrea que no fallaba desde el 4,60 y que sentenciaba el partido (94-98) tras una gran acción de Taylor bajo el aro, otro de los grandes protagonistas con 17 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias y 22 de valoración. El año pasado fue él el MVP con el Unicaja y en esta ocasión lo cede a un De Larrea que hace historia con dos partidos para el recuerdo.

Ficha técnica:

94- Real Madrid (27+17+25+25): Feliz (7), Hezonja (19), Abalde (3), Deck (11), Tavares (7) -quinteto inicial- Lyles (9), Kramer (5), Deck (11), Garuba (3), Fernando (0), Procida (3), Llull (9), Campazzo (18).

98- Valencia Basket (24+27+18+29): De Larrea (21), Taylor (17), Moore (10), Reuvers (12), Pradilla (9) -quinteto inicial- Puerto (10), Costello (2), Sako (6), Thompson (9), Iroegbu (2).

Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Jordi Aliaga, Rafael Serrano y Andrés Fernández. Eliminado Edy Tavares, del Real Madrid, por acumulación de faltas.

Incidencias: Final de la Supercopa ACB, disputada en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 9.630 espectadores.

Vía: Superdeporte