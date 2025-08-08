Un campeón de la NBA aterriza en la Liga Endesa

El baloncesto europeo está viviendo un verano en el que una gran cantidad de jugadores de la NBA, incluso con minutos, están decidiendo cruzar el charco para jugar en el Viejo Continente. Ocurre especialmente en la Euroliga y ahora la Liga Endesa cuenta desde este viernes, de forma oficial, con un campeón del anillo en Estados Unidos. El UCAM Murcia ha elegido a Devontae Cacok como joya de la corona para el juego interior con una temporada de contrato.

El ahora jugador de Sito Alonso formó parte de aquella plantilla, junto a Lebron James o Anthony Davis, con la que Los Ángeles Lakers recuperaron la gloria en aquel extraño final de temporada por la pandemia en 2020. No obstante, era una de las últimas piezas de la rotación y su mejor rendimiento llegó ese mismo curso en la G-League con 19.4 puntos y 11.9 rebotes de media. El estadounidense también vistió la camiseta de San Antonio Spurs en su paso por la NBA.

Tercer equipo en Europa

Fue en la temporada 2022/23 cuando dio el salto a Europa de la mano del CSKA Moscú, algo lejos del rendimiento que se podía esperar en un jugador muy atlético, físico y con capacidad para jugar por encima del aro. Al igual que en la campaña 2023/24, cuando se unió a las filas de la Virtus de Bolonia y la Euroliga, donde apenas llegó a competir en 12 encuentros.

Ahora, el norteamericano, con pasaporte jamaicano, aterriza en la Liga Endesa con otro movimiento que acerca a los estadounidenses al baloncesto español. Será una pieza importante para un UCAM que empezará la temporada disputando la Fase Previa para acceder a la Basketball Champions League a final de septiembre, donde ya le esperan Unicaja, La Laguna Tenerife, Dreamland Gran Canaria y Joventut.