Campazzo: “Siento que vuelvo a mi casa”

El base argentino aseguró que “me dieron la oportunidad de mostrarme el jugador que soy y siempre estaré agradecido”, dijo “Intentaré dejar mi corazón en cada partido”, aseguró en declaraciones al club blanco

Facundo Campazzo mostró su felicidad tras su vuelta al Real Madrid que ha tenido que esperar unos meses y que le llevaron al Estrella Roja hasta que pudo cerrar su regreso al club blanco.

“Significa mucho tanto para mí como para mi familia volver a la que siento que es mi casa. Siempre tuve buenos momentos aquí. Me dieron la oportunidad de mostrarme el jugador que soy y siempre estaré agradecido”, aseguró en declaraciones al club madridista después de anunciarse su fichaje por el cuadro de Chus Mateo

“Gente con la que me sigo relacionando desde que me fui hasta el día de hoy como el presidente, la dirección, amigos, jugadores, staff, gente del carrito… Con mucha gente he seguido en contacto. Las relaciones que he dejado aquí, amigos y compañeros, son las que más extraño y eso me ha empujado también a volver. A mi familia le encanta Madrid, el equipo, mi hija nació aquí y era muy importante la comodidad de la familia para estar tranquilo y ellos están felices”, aseguró.

Momento de forma

“Me siento bien físicamente. Me considero que soy mejor jugador desde que me fui y ahora hay que mostrarlo en el día a día. Hay que trabajar duro, seguir intentando conseguir los objetivos, pelear por títulos, ser parte de este equipo que intenta conseguir todo siempre”.

Rol en el equipo

“Lo que él necesite y lo que me pida de mí, intentaré dar el cien por cien, sumado a mi identidad y lo que me trajo aquí, a mi corazón, entregar todo en cada partido, desde la defensa, mi experiencia, en el ataque… Y adaptarme al equipo”.

Ambición

“Siempre que se habla del Madrid se habla de títulos y en cada título que se nos presente hay que intentar conseguirlo. Vamos a trabajar día a día toda la temporada para conseguir cada título que se nos presente, vamos a intentar dejarlo todo en cada partido para que peleemos por las cosas importantes de nuevo y vamos a dejar todo por ese objetivo”.

Mensaje a la afición

“Desde que fui parte de este equipo se me ha mostrado mucho cariño siempre y tengo ganas de volver al WiZink Center y vivir un partido. Lo primero es agradecer a la afición el cariño que siempre me da y, segundo, que intentaré dejar todo mi corazón en cada partido”.