Campazzo, sobre la Final Four: "Necesitamos dos buenas noches"

Facundo Campazzo, base argentino del Real Madrid, dijo este martes, a sólo unos días de la Final a Cuatro de la Euroliga, que se disputará del 22 al 24 de mayo en el Telekom Center de Atenas (Grecia), que los dos últimos partidos se deciden por "detalles", pero sin dejar de "golpear primero".

Así lo afirmó el jugador a los medios del club durante una entrevista, en la que analizó la undécima participación del Real Madrid en una Final a Cuatro desde 2011 y sus experiencias hasta ahora en la competición.

“Tengo muchas ganas de que llegue la Final Four. Estoy contento porque pudimos hacer una muy buena temporada y unos buenos 'playoff' para llegar a este primer objetivo. No va a ser nada fácil, necesitamos de cada uno de nosotros, de los que están fuera y los que están dentro, para poder conseguir el título. Estamos con muchas ganas de que empiece y ya trabajando en lo que viene”, repasó.

Facundo Campazzo está feliz de volver a una Final Four, a por su tercer título / Irina R. Hipolito / AFP7 / Europ / Europa Press

Quiere la tercera Euroliga

El Real Madrid, tercero en la primera fase, consiguió su pase a las semifinales del torneo tras ganar al Hapoel IBI Tel Aviv en las eliminatorias previas por 3-1. Ganador de dos Euroligas (2015 y 2018) con el club blanco, dio las claves para volver a recuperar el cetro del baloncesto europeo.

“Tener dos buenas noches. Creo que controlar lo que realmente puedes controlar, que es defender duro, ser agresivo en la defensa y marcar tu ritmo en ataque pero sin forzarlo. Creo que al final se llevan los dos partidos por detalles y tenemos que ser los más detallistas posible, pero sin dejar de ser agresivos en defensa y de golpear primero”, narró.

Echando la vista atrás, rememoró varias de ellas, como su primera experiencia en 2015, cuando ganó el título a su llegada a la capital española, en una edición que se celebró en el Movistar Arena y que terminó con su compatriota Andrés Nocioni como Mejor Jugador de la Final a Cuatro.

El base del Real Madrid está convencido que el equipo dará la cara en Atenas / Kai Försterling / EFE

Recuerdo de Madrid 2015

“Bueno, tengo el recuerdo de aquí, de Madrid, que ganamos también, y de Belgrado y Kaunas. Son temporadas muy buenas, especiales, en las que se pudo conseguir el objetivo. Pero la que más recuerdo ahora fue la de aquí de Madrid, que fue mi primer año fuera de Argentina. Junto con Nocioni y el tremendo equipo que teníamos, pudimos conseguir ese título. Y con nuestra gente”, señaló.

Asimismo, confesó que los nervios a los días previos son más "potentes", pero que trata de trabajar "mentalmente" durante todo el año.También aconsejó a los noveles en este torneo, y les recomendó "disfrutar mucho" y "aprovechar" la experiencia, aunque sin dejar "todo" en cada partido.

El Real Madrid se enfrentará en semifinales al ganador de la eliminatoria entre el Valencia Basket y el Panathinaikos griego. En el otro lado del cuadro, el Olympiacos griego y el Fenerbahce turco jugarán la otra semifinal.