Campazzo alza la voz sobre las protestas contra los equipos israelíes: "Es una cagada"

El Madrid se rehizo tras la dura remontada que sufrió frente el Baskonia en la competición doméstica (105-100). Ayer, los blancos vencieron al Partizan de Belgrado (93-86) y ya encadenan tres victorias seguidas en la Euroliga.

Más allá del marcador, volvió a acaparar la atención el tema del momento. El conflicto que se vive en Palestina atraviesa fronteras, y en los últimos días se han intensificado las manifestaciones y movilizaciones en varios puntos del país para mostrar apoyo al estado de Oriente Medio.

Esta vez fue Facu Campazzo quien, en el micrófono de 'El Larguero', habló sobre como las protestas ciudadanas por la particpación de equipos israelíes están afectando al baloncesto europeo: "Es una cagada. Hay que priorizar la seguridad de los jugadores, la gente, es lo principal. Y a partir de ahí tomar acción. Ojalá se pueda resolver pronto, sea cual sea la resolución. Es una situación que incomoda a todo el mundo, a nosotros, ellos mismos…", opinó con contundencia.

Varios partidos se han tenido que disputar recientemente a puerta cerrada por incidentes provocados por grupos radicales palestinos: el Valencia Basket-Hapoel Tel Aviv, el Manresa-Hapoel Jerusalén y el La Laguna Tenerife-Bnei Herzliya. Competiciones distintas, mismo denominador común: el rival era israelí.

Campuzzo durante el encuentro de ayer / JUANJO MARTIN / EFE

Las protestas más intensas se vivieron ayer en la previa del partido en el Roig Arena, que acabó con cinco detenidos, varios heridos, y el encuentro disputándose sin público por motivos de seguridad.

Esta quinta jornada de Euroliga ha estado calaramente marcada por las protestas propalestinas en distintas ciudades, como Valencia o Manresa, donde la presencia de equipos israelíes derivó en disturbios, una gran movilización policial y la decisión de las autoridades de cerrar los estadios por precacución. Campazzo lo resumió así: "Ojalá que se pueda resolver pronto, sea cual sea la resolución".

También le preguntaron al MVP del partido, Walter Tavares, quién fue más cauto en su respuesta: "Si están en la Euroliga hay que jugar contra ellos, da igual donde sea. Hay que jugar así, es un poco raro porque parece que vuelves a la pandemia otra vez. Es la situación que tenemos ahora. No podemos hacer nada, jugar el partido, intentar ganar y ya está".