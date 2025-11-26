El camino de España para lograr el billete del Mundial 2027

España arranca este jueves el camino hacia el Mundial de 2027 en Catar. Aunque la fase de clasificación incluye una ruta de 12 partidos repartidos en dos fases, seis como local, y otros seis como visitante, en las que la Selección tendrá que hacer frente a seis rivales con el objetivo de sellar el pasaporte a Catar.

Dos fases, 6 Ventanas y 12 partidos constituyen la ruta de España hacia la Copa del Mundo 2027, una ruta en la que la Selección abre una nueva etapa tras asumir Chus Mateo el cargo de seleccionador relevando al histórico Sergio Scariolo.

En la primera fase del PreMundial, que España abrirá este jueves en Farum (Dinamarca), las 32 selecciones europeas participantes se han dividido en 8 grupos de 4 países cada uno:

GRUPO A: ESPAÑA , Dinamarca, Georgia y Ucrania.

, Dinamarca, Georgia y Ucrania. GRUPO B: Grecia, Montenegro, Portugal y Rumanía.

GRUPO C: Serbia, Turquía, Bosnia-Herzegovina y Suiza.

GRUPO D: Gran Bretaña, Italia, Islandia y Lituania.

GRUPO E: Croacia, Alemania, Israel y Chipre.

GRUPO F: Letonia, Polonia, Austria y Países Bajos.

GRUPO G: Hungría, Francia, Bélgica y Finlandia.

GRUPO H: Eslovenia, República checa, Suecia y Estonia.

Cada grupo disputará una liguilla de todos contra todos a doble vuelta, en tres Ventanas: noviembre de 2025, febrero-marzo y junio-julio de 2026. Seguirán adelante los tres primeros de cada grupo, un total de 24.

El calendario de España en esta primera fase es el siguiente:

27-11-2025 Dinamarca-ESPAÑA

30-11-2015 ESPAÑA-Georgia

27-2-2026 Ucrania-ESPAÑA

2-3-2026 ESPAÑA-Ucrania

2-7-2026 ESPAÑA-Dinamarca

5-7-2026 Georgia-ESPAÑA

En la segunda fase se formarán cuatro grupos de 6 equipos cada uno, que disputarán asimismo una liguilla doble vuelta en tres Ventanas: agosto-septiembre y noviembre-diciembre de 2026 y febrero-marzo de 2027.

En esta segunda y definitiva fase se arrastrarán los resultados de la primera y obtendrán el pasaporte a la Copa del Mundo los 3 primeros clasificados de cada grupo.

La Copa del Mundo se disputará en Catar del 27 de agosto al 10 de septiembre de 2027 con un total de 32 países en liza: Qatar como país organizador y representantes de África (5), América (7), Asia-Oceanía (7) y Europa (12).