El camino de España hacia la final del Mundial: Australia o Italia en cuartos

La derrota ante Mali quedará en anécdota. España venció a Japón en el último partido de la fase de grupos y se clasificó como primera del grupo A a los cuartos de final. El combinado nacional tendrá dos días de descanso (martes y miércoles) antes de disputar el primer partido eliminatorio y buscar el billete a semifinales, donde podría esperarle el verdadero 'coco'.

El triunfo en la primera jornada ante Alemania (83-58) fue decisivo para ahorrarse una ronda previa antes de los cuartos de final. De esos octavos saldrá el rival de la selección de Miguel Méndez. Italia, que ha quedado tercera en el grupo D, y Australia, segunda del grupo C, lucharán por ser el rival de 'La Familia' femenina. Poco tendrán de descanso, ya que este duelo se dará el miércoles.

Las mejores imágenes de la victoria de España sobre Japón en el Mundial de Berlín / FIBA / FEB

Por tanto, España podrá descansar, pero no gozará de tiempo suficiente para preparar bien todo lo que tiene que ver con el rival. En estos torneos, estar a buen nivel físico es incluso más prioritario que cualquier indicación táctica, por lo que pasar como primeras de grupo sigue suponiendo una gran ventaja. El problema, si se supera esta ronda, vendría en las semifinales.

Allí esperaría Estados Unidos si también supera su ronda. Las norteamericanas, como sucede también en el baloncesto masculino, son las máximas favoritas para alzarse con el trofeo. Podría tratarse de una final anticipada que evidentemente brindaría un gran espectáculo en Alemania. La última vez que se vieron las caras fue en el clasificatorio para el Mundial, con victoria de Estados Unidos por 70-84.

Awa Fam, imparable en la pintura, con 16 puntos y 10 rebotes. / FIBA

Por el otro lado del cuadro, de momento están Francia y Bélgica, dos potencias rivales de España en una hipotética final. Aunque para eso queda mucho. La realidad es que los obstáculos más duros están en el lado del combinado de Miguel Méndez, pero el equipo está preparado para afrontar cualquier reto. El primero de ellos será Italia o Australia.

Las palabras de Miguel Méndez

"No quiero contestar con un tópico, pero cada partido es diferente. Un equipo joven como el nuestro no es fácil adaptar nuestro juego en cada partido. Jugamos ante un equipo europeo el primer día, uno africano el segundo y el tercero ante un asiático. No es fácil, sobre todo cuando no tienes tiempo para trabajar", aseguró Miguel Méndez tras la victoria contra Japón.

Iyana Martín y Awa Fam serán decisivas en ataque. En el último partido, ya fueron las máximas anotadoras del partido. "Tanto Iyana como Awa son personas especiales. Me da gusto oír hablar de divertirse, pasárselo bien, disfrutar del juego… Esa es la clave de todo esto. Escuchar, dejarse guiar pero tomar sus decisiones. Creo que estamos, lo dije el año pasado, estamos en proceso de formar un equipo", aseguró el seleccionador.