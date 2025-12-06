Cameron Hunt: “Ricky me convenció para fichar por el Joventut”

El Joventut es una de las sensaciones de la temporada, invictos en la Champions Basketball League (5-0) y cuartos en la Liga Endesa (6-2). Con los focos hacia la figura de Ricky Rubio, hay un jugador que ha encajado como anillo al dedo bajo las órdenes de Dani Miret, Cameron Hunt (Duncanville, 1997). El americano se ha convertido en el líder ofensivo del equipo y el sexto máximo anotador de toda la competición (15,4 puntos).

Hunt atiende en exclusiva a SPORT para hablar sobre su fichaje, la mentalidad que le ha llevado a consolidarse en el baloncesto europeo tras un inicio de carrera complicado y los objetivos de la Penya para esta temporada.

¿Qué tal le ha venido este parón al equipo?

Nos ha ayudado a todos, hemos podido descansar. Tuvimos a muchos jugadores con sus selecciones, y todos lo hicieron muy bien. Pero sobre todo nos ha servido para resetear la mente para la siguiente parte de la temporada.

Estabais en un buen momento, ¿cómo valoras el inicio de temporada?

Ha estado bien. Hemos jugado bien en casa. Siento que hemos ganado a equipos bastante buenos. Hemos tenido partidos duros contra Valencia y Madrid, pero estamos construyendo algo día a día para competir con equipos así.

¿El inicio ha sido mejor de lo que imaginabas antes de empezar la temporada?

Es lo que esperaba. Desde que llegué sentía que teníamos una muy buena plantilla. Creo que todos podemos verlo, y solo intentamos hacer cosas más grandes y mejores.

Esta es tu segunda temporada en la liga, el curso pasado en Manresa firmas una temporada muy sólida, convirtiéndote en uno de los líderes ofensivos del equipo. ¿Qué te dio Manresa para que tu juego explotará así en ACB?

Me dieron confianza. Al ser nuevo en esta liga, mi primera vez en una liga tan buena, Diego me dijo: “juega con confianza, sé libre, sé el jugador que queremos que seas”. Y eso me ayudó.

Cuando llega la llamada del Joventut, ¿qué te convence para dejar Manresa y venir a Badalona?

El proyecto. Sabía que el club quería dar otro paso y ser uno de los equipos punteros de la ACB, y sentí que también era el siguiente paso para mí a nivel personal, estar en ese siguiente nivel. Sentí que estaba preparado y, además, tenemos un gran grupo de personas.

¿Hablaste con algún jugador antes de fichar por el club?

El primero con el que hablé fue Ricky. Él me convenció, me dijo algo así como: “te he visto jugar un poco, me encantaría jugar contigo”. Eso me ayudó mucho. Obviamente, jugar con Ricky ha sido un honor. Pero sí, probablemente fue el primero con el que hablé.

¿Cómo es Ricky en el día a día, dentro y fuera de la pista?

Es como uno más del vestuario hasta que vas a cualquier sitio y todo el mundo grita su nombre. Es un líder muy tranquilo. Te hace sentir muy cómodo jugando con él y todo está bajo control. Está siendo genial.

¿Qué compañero te ha sorprendido más hasta el momento?

Habiendo jugado contra ellos el año pasado y ahora estando juntos y conociendo sus personalidades, diría que Michael Ruzic y Yannick Kraag. Son graciosísimos. Y no pensaba que tuvieran ese tipo de personalidad. Esos dos, seguro.

Cameron Hunt, jugador del Joventut Badalona / Dani Barbeito

¿Y de la ciudad?

Me ha sorprendido cuánto le gusta realmente el baloncesto a la gente y a la afición. Voy al supermercado y a veces la gente me reconoce, me dice “Som-hi Penya”. Creo que eso es muy bonito. Hace que todo se sienta como algo muy cercano, muy de familia.

¿Cuál crees que ha sido la clave para que te adaptes tan rápido?

Simplemente me siento muy cómodo. Nuestros entrenadores hacen un gran trabajo para que todos se sientan cómodos con su rol. Yo, personalmente, me siento muy cómodo con el mio. Además, los aficionados también forman parte de eso. Nos hacen sentir muy bien en casa. Es muy agradable jugar aquí.

¿Cómo es Dani como entrenador?

Él siempre dice que no se enfada, que se motiva (ríe). Pero es genial. Tiene todo bajo control, sabe perfectamente de lo que habla, nos pone a todos en buenas posiciones en la pista y me encanta jugar para él.

Desde fuera se ve que hay una química especial este año.

Sí, creo que todos tenemos un poco esa sensación en el ambiente de que realmente podemos lograr algo este año. Pero no queremos pensar demasiado en eso. Intentamos ir día a día, entrenamiento a entrenamiento, mantener la cabeza baja y luego levantarla y ver dónde hemos acabado.

A nivel personal, de todos los obstáculos que has tenido (cambios de país, de liga, empezar desde abajo), ¿cuál ha sido el momento más duro de tu carrera y qué aprendiste de él?

Diría que al principio, ya sabes, cuando empecé en la tercera liga de Alemania, yendo a un país nuevo. Fue duro para mí al principio porque todo era nuevo, pero creo que eso me ayudó mucho mentalmente, me hizo sentir que podía adaptarme a cualquier cosa. He intentado mantener esa mentalidad donde quiera que voy.

Eres un ejemplo claro de persona trabajadora, Cuando no te eligen en el Draft 2019 y tu primera experiencia profesional es en la ProB alemana, como has dicho, ¿qué se te pasa por la cabeza?

Curiosamente, en ese momento no tenía las ofertas concretas que quería, pero sí que tenía algo de conocimiento previo de Alemania por exjugadores que habían jugado allí. Sentí que podía empezar allí y hacerlo bien. Mi idea era “matar” todo lo que tuviera delante, ese era un poco mi enfoque en ese momento. Y creo que eso me ha ayudado cada año.

Cameron Hunt atiende en exclusiva a SPORT / Dani Barbeito

Ahora, varios años después, ¿valió la pena?

Sí, diría que sí. Sigo intentando mantener ese chip, no quiero perderlo. Siempre me digo a mí mismo: “no te pongas demasiado cómodo”. Incluso cuando parece que las cosas van muy bien, puedes caerte. Así que siempre intento mantener esa mentalidad trabajadora, vaya como vaya el día.

Fuiste a una universidad de NAIA, y no NCAA, fue porque no tenías ofertas?

Sí, no tenía ninguna oferta al salir. Tenía mi universidad de NAIA, a la que quiero muchísimo, les tengo el máximo cariño. Pero yo crecí tarde, seguí creciendo en la universidad. Crecí como unos siete u ocho centímetros en esa época. Así que diría que fui un “late bloomer”. Y cuando todo se puso a la par, empecé a darme cuenta de que tenía nivel. Creo que fue eso.

De todo estas experiencias que has tenido y haber llegado hasta donde estás ahora, ¿que aprendizaje has sacado?

Siempre intento decirme: sigue, sigue remando. En la vida te van a tumbar, pero siento de verdad que si sigues, sigues y sigues, al final se te abrirán puertas. E intento mantener eso en mi mente pase lo que pase.

Hablando de la universidad, Cada vez más jóvenes españoles quieren irse a Estados Unidos para dar ese paso. ¿Cómo ves esta tendencia?

Creo que es una locura ahora mismo. El año pasado jugué con un gran talento, Mario Saint-Supery. Era uno de esos chicos que no estaba tan seguro con lo de ir a la universidad, pero creo que es bueno para que los jugadores españoles se den a conocer y puedan llegar a la NBA. Pero también siento que hay que hacer algo para que los jugadores españoles sigan jugando en España, sobre todo los grandes talentos jóvenes.

Si te viniera un compañero diciendo que tiene una oferta para ir a la NCAA, ¿qué consejo le darías?

El año pasado tuve dos compañeros que se fueron a la universidad. Intenté explicarles un poco cómo es la vida universitaria, qué hacer y qué no hacer. Porque es una decisión muy grande para esos chicos. Van a un mundo nuevo, igual que yo vine a un mundo nuevo aquí. Así que intento darles una guía de cómo es la vida allí y desearles la mejor de las suertes.

¿Es tu primera temporada y te queda otra más de contrato, pero ves en Badalona un sitio donde estar varios años?

Sí, ese es el plan. Por eso firmé mi contrato. Pero, como he dicho, tanto yo como todos vamos día a día. Intentamos no mirar demasiado hacia adelante. Pero a día de hoy me siento muy cómodo aquí. Me encanta jugar delante de la afición. Me encantan mis compañeros. Tenemos una gran química. Así que, ahora mismo, me encanta estar aquí.