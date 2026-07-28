¿Qué cambia con Dabone tras obtener la nacionalidad española?

Uno de los objetivos de la Federación Española de Baloncesto (FEB) era el de aprobar la nacionalidad española de Mohamed Dabone. Un jugador que lleva años destacando, a pesar de su cortísima edad, y que no querían que se escapara. Nacido en Burkina Faso, el dominante pívot del Barça junior ha obtenido este martes el sí por parte del Consejo de Ministros.

Las expectativas con Dabone son muy altas y España no quería perder la oportunidad. Debían hacer el movimiento cuanto antes, ya que si el jugador cumplía 16 años sin ser nacionalizado habría sido considerado por la FIBA como un 'special case', lo que significa que no podría jugar con 'La Familia' hasta cumplir los 23 años de edad. Al haber actuado con rapidez, podrá jugar directamente en las categorías inferiores.

Mohamed Dabone, en un partido con el Barça / Euroleague

La FEB también había actuado con rapidez en el caso de Rhys Selby Robinson, uno de los jugadores más prometedores del Real Madrid de baloncesto. El alero, nacido en Estados Unidos, tiene 15 años y ya mide 1,97. Algunos comparan su juego con el de Rudy Fernández y se trata de un jugador muy ilusionante para la selección de España en una posición exterior.

Dos movimientos que evitan el 'special case', una normativa creada para evitar la compra de pasaportes y cambios injustificados de nacionalidad. La FEB sigue muy de cerca a todas las jóvenes promesas del baloncesto español que puedan ser nacionalizadas, trabajando para un futuro prometedor, como el que se observa en la última lista del seleccionador Chus Mateo.

Mohamed Dabone, en un partido con el Barça / ACB Photo - Alejandro Meavilla

¿Cómo afecta esto a Dabone y al Barça de basket? La nueva nacionalidad del pívot culé no varía los planes del club con él. La idea para la próxima temporada es que tenga más minutos y participe más en el primer equipo, coincidiendo con la gran reestructura en la plantilla, incluyendo la posición de '5'. Sin embargo, no hay prisa, ya que como es evidente todavía "está verde".

La amenaza de la NCAA

Poco a poco, el pívot va incorporando más recursos a su juego. Uno de ellos es el triple, un lanzamiento lejano que no deja de probar, aunque sus porcentajes todavía dejan que desear (34% de acierto), aunque invitan a la esperanza. También evolucionará en cuanto a físico, una faceta importante para la posición en la que juega y dominar la pintura en Europa.

El Barça quiere aprovechar a Dabone antes de que sea demasiado tarde. Y es que la amenaza de la NCAA es real, como se ha visto en los casos de Sayon Keita o Joaquim Boumtje-Boumtje, aunque todavía es demasiado pronto para que las universidades de Estados Unidos se quieran hacer con él. El club ya cuenta con la aprobación del CSD para que el jugador pueda disputar partidos en el primer equipo.