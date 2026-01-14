El calvario de Joan Peñarroya con el Partizan continúa ante Olympiacos

Joan Peñarroya vivió su peor calvario en el banquillo del Partizan desde su llegada hace unas semanas a Belgrado después de caer este miércoles en encuentro avanzado de la jornada 22 de la Euroliga, por un sonrojante 66-104 ante un Olympiacos que se paseó a lo largo de la noche en el encuentro disputado en un semi vacío Aleksandar Nikolic Hall.

Fue otro durísimo correctivo para el nuevo equipo de Peñarroya que volvió a demostrar que se trata de un alma en pena, sin ningún tipo de espíritu y con la sensación de que lo que vive el Partizan es irreconducible y que ha pillado al técnico de Terrassa en una situación ciertamente insostenible. Partizan suma siete derrotas seguidas y las cinco últimas con Peñarroya.

Y es que desde la llegada del técnico catalán al Partizan, el cuadro serbio no ha sido capaz de ganar ni un solo encuentro en Europa, con derrotas ante Maccabi (87-112), y sus tres desplazamientos a Valencia (86-73), Mónaco (101-84) y el más reciente, ante el Barça en el Palau (88-70).

Marinkovic vive desesperado la realidad del cuadro serbio que no levanta cabeza ni se le espera / PARTIZAN

Una imagen deplorable

Una vez más el Partizan ofreció una imagen deplorable, esta vez sin la presencia de Jabari Parker, lesionado, y donde volvió a destacar ofensivamente su jugador más efectivo, Duane Washinton (28), aunque el resto fue un puro espejismo, con el ex madridista Bruno Fernando, aportando 11 puntos.

Olympiacos se dio un autentico paseo, incrédulos incluso de sumar una victoria tan plácida en una pista que apenas reunió a 3.000 seguidores cuando los encuentros en el Belgrado Arena reunían esta campañas hasta 20.000. La afición, claramente le ha dado la espalda al equipo.

Olympiacos se paseó en la pista del Partizan / EUROLEAGUE

Vezenkov, con 25 puntos, fue el máximo anotador del cuadro griego, con otros cinco jugadores anotando 12 puntos, Walkup, Dorsey, Peters, Mikutiov y Hall, en el encuentro más fácil del Olympiacos en lo que va de temporada.

Olympiacos tuvo el encuentro más plácido de la temporada / EUROLEAGUE

Una situación ciertamente irreconducible de este Partizan con un Peñarroya que trata de salvar los muebles del equipo en la ABA League, donde ganan algunos partidos por la debilidad de los rivales, pero en Europa están viviendo un autentico ‘infierno’ y el que menos culpa tiene, el ex entrenador del Barça, vive encuentro a encuentro una desesperación que podría no tener demasiado recorrido y tratar de salir lo antes posible de este avispero que se llama Partizan.