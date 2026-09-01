El calendario de la La Liga U 2026-27 ya es oficial: Clásicos, derbis y jornadas destacadas

La Liga U 2026-27 ya tiene calendario oficial. La ACB ha hecho pública este martes 1 de septiembre la hoja de ruta de la segunda edición de una competición que vuelve a reunir a algunas de las principales canteras del baloncesto español. Organizada conjuntamente por la FEB y la ACB con el apoyo del Consejo Superior de Deportes, la Liga U comenzará el viernes 25 de septiembre y extenderá su camino hasta mediados del mes de mayo.

El balón echará a rodar con una Primera Fase que se disputará hasta el 19 de diciembre. Serán 14 jornadas en las que los equipos competirán a doble vuelta dentro de sus respectivos grupos, con jornadas de descanso al tratarse de grupos formados por siete conjuntos. El Grupo A estará compuesto por Real Madrid, Barça Atlètic, Burgos Grupo de Santiago, Casademont Zaragoza, Fundación CB Canarias, Valencia Basket y Bàsquet Girona, mientras que en el Grupo B competirán Kids&Us Manresa, Joventut Badalona, Amara Lleida, Euskaltax Bilbao Basket, UCAM Murcia Juver, Unicaja Alhaurín de la Torre y Obradoiro.

El Real Madrid alza el título de campeón de la Liga U la temporada pasada. / ACB Photo

La competición no tardará en ofrecer partidos de peso. Burgos Grupo de Santiago y Barça Atlètic serán los encargados de inaugurar oficialmente la temporada el viernes 25 de septiembre a las 17.00 horas. Apenas dos horas después llegará otro de los grandes focos de la primera jornada, con el Real Madrid iniciando la defensa del título ante Valencia Basket. El conjunto blanco parte como vigente campeón después de conquistar la primera Liga U de la historia superando precisamente al Barça en la final por 86-82.

El sábado 26 de septiembre, a las 12.00 horas, Kids&Us Manresa y Joventut Badalona protagonizarán el primer derbi de la nueva temporada. Uno de los derbis catalanes que nos ofrecerá de nuevo la competición.

Uno de esos puntos calientes llegará el 16 de octubre, cuando Bàsquet Girona reciba al Barça Atlètic y Joventut Badalona haga lo propio con Amara Lleida en una misma jornada marcada por los enfrentamientos catalanes. Girona y Barça volverán a verse las caras el 8 de diciembre, mientras que Lleida y Joventut disputarán su segundo duelo el 20 de noviembre. El calendario reserva además para el 7 de diciembre la vuelta del enfrentamiento entre Joventut y Manresa, esta vez en Badalona.

Pero ninguna fecha estará tan marcada en el calendario como la del 23 de octubre. Ese viernes, a las 17.00 horas, Barça Atlètic y Real Madrid se enfrentarán por primera vez esta temporada. Será mucho más que un Clásico de cantera, ya que supondrá la reedición de la final de la pasada campaña, en la que los madridistas se convirtieron en los primeros campeones de la historia de la Liga U. El duelo de vuelta tampoco se hará esperar demasiado. Tendrá lugar el 11 de diciembre a las 17.00 horas, esta vez con el Real Madrid como local y a solo una semana de que termine la Primera Fase.

Mohamed Dabone, la gran perla de la cantera del Barça / Euroleague

El formato volverá a dar una enorme importancia a la clasificación obtenida antes de Navidad. Al término de esta primera etapa, el primer clasificado del Grupo B pasará al Grupo A de la Segunda Fase y el séptimo del Grupo A recorrerá el camino contrario. Además, el 23 de diciembre se disputará el play-out a partido único, con el quinto y el sexto del Grupo A midiéndose al tercero y al segundo del Grupo B. Los vencedores obtendrán una plaza en el Grupo A de la siguiente fase y los derrotados competirán en el B.

Después del breve parón navideño, la Segunda Fase arrancará el 4 de enero y finalizará el 17 de abril de 2027. Será el tramo en el que se empiece a decidir de verdad qué equipos estarán en disposición de luchar por el título. Los cuatro primeros clasificados del Grupo A conseguirán el billete directo para la fase definitiva, mientras que las otras dos plazas saldrán de los cruces entre el primero del Grupo B y el sexto del A y entre el quinto del A y el segundo del B.

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Todo desembocará en la Final a 6 del 13 al 16 de mayo de 2027, cuatro días llamados a decidir al segundo campeón de la historia de la competición. Después del triunfo inaugural del Real Madrid, la Liga U afronta así su segundo curso con un calendario que combina grandes canteras, rivalidades territoriales y partidos con sabor a revancha.