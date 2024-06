Calderón: “Ricky no tiene que demostrar nada a nadie, es libre de decidir su futuro”

José Manuel Calderón (Villanueva de la Serena, 1981) disputó 14 temporadas en la NBA con ocho equipos distintos. Ahora forma parte de la Asociación de Jugadores de la NBA, trabaja con los Cleveland Cavaliers y también es embajador de Wilson, el nuevo balón de la ACB

¿Cómo empezó tu relación con Wilson?

Esto tiene muchas partes. Mi primera relación con Wilson es cuando yo estoy en la Asociación de Jugadores de la NBA y hay que cambiar el balón también a Wilson en la NBA. Yo fui parte de ese cambio porque era el representante de los jugadores y un poco encargado de ese proyecto.

¿Fue una oferta de cambio?

No, yo estaba trabajando en la Asociación de Jugadores y en ese momento, justo coincide cuando yo estoy trabajando allí el primer año con el momento en que la NBA también cambia de balón y en este caso cambia también de Spalding a Wilson. Entonces realmente ahí es donde fue mi primer contacto. Estuve con los jugadores, para ver si te gusta el balón, o no te gusta, y lo probamos. Entonces ahí empecé a trabajar con Wilson España a través de mis campus con acuerdos, con el 3x3 y llegamos a un acuerdo de podemos ser de alguna forma a seguir trabajando, ayudar a crecer la marca y ser embajador de la marca. Así es como empezamos.

¿Y la aceptación de los jugadores del nuevo balón fue buena?

La verdad que muy bien, con el balón no puedes engañar, o va o no va y entonces al final es muy fácil decidir. Yo creo que la gente lo ha probado, es buenísimo, se juega en muchos sitios, es un balón que ya se juega en Europa en alguna de las competiciones, se juega en Estados Unidos en competiciones oficiales. Es un balón indoor y habrá otras versiones diferentes

Una Liga Endesa muy positiva

¿Qué te ha parecido esta última temporada ACB?

A ver, por muchas cosas creo que es positiva en el sentido de que es interesante que haya otros equipos luchando por el título, ¿no? El otro día justo estaba hablando de este tema. La verdad, los últimos seis años han quedado seis equipos diferentes arriba.

Es muy difícil ver arriba a otros equipos que no sean Barça y Madrid…

Por nuestra cultura, por cómo es el baloncesto, por cómo es el deporte en Europa, no solo el baloncesto, es siempre complicado. Pero sí que es verdad que mola que haya tenido una buena temporada tan espectacular Unicaja o que UCAM Murcia haya estado ahí. Que el Madrid ha ganado este año como podría haber ganado Barça, pero en el sentido de competitividad es bueno. Se trata de abrir un poco más la competición. Eso gusta dentro de la competición, aunque a lo mejor a las audiencias no han sido las mejores, pero gusta para todo el mundo, para crecer la marca, para liga... Mientras más competitiva sea la liga, yo creo que es mejor para todo el mundo, para el aficionado, y para todos.

Un Clásico siempre es un Clásico y nunca cansa a la gente...

Yo creo que es bueno para el baloncesto que haya sido una liga diferente, en la que, bueno, todos los equipos han tenido altibajos, y bueno, pues al final, el Madrid ha sido el más regular, ha conseguido ganar, pero creo que ha sido una liga bonita en cuanto a baloncesto con diferentes equipos protagonistas.

La NBA, una decisión personal

En el draft entra el español Juan Núñez. ¿Necesita más tiempo para rodarse, quizá en Europa, antes de dar el salto a la NBA?

Bueno, yo creo que cada uno toma una decisión muy personal. Yo entré con más maduro, pero luego hay otros que han ido más jóvenes. No tenemos la fórmula perfecta, yo creo que cada jugador es diferente, hay jugadores que se adaptan a los 18, y hay otros que nunca Y lo mismo cuando llegas con 23, o cuando llegas a los 25. Es muy personal, no hay una edad concreta. Yo creo que cada uno tiene que tener su sensación de estar a punto.

Pero tú entiendes que si tienes una buena base europea es bueno para llegar allí…

Yo creo que sí, yo creo que cada uno llega con ese nivel. Es muy difícil saltar de junior a NBA. Yo creo que tenemos el mejor ejemplo en Doncic. Ha ganado todo aquí y sigue ganando allí. Y luego estamos otros que no somos como esas estrellas, así que demostramos aquí, y luego nos costó más o menos demostrarlo allí. Y al revés, hay gente que no ha hecho nada aquí y son buenísimos, o al revés. Por eso digo que es muy complicado. Es que cada uno es un mundo en si mismo. Y hay gente que no ha ido a la NBA y no pasa absolutamente nada. Y no han ido no porque no tengan el talento para jugar allí, porque han preferido que sus carreras estén aquí.

La marca Wilson presentó el nuevo balón de la ACB junto al presidente, Antonio Martin y su vicepresidente / SPORT

¿Ricky crees que volvió un poco decepcionado o cansado de la NBA?

Ha estado muchos años a un altísimo nivel, ha triunfado allí, y decidió volver y creo que no se le puede poner a ello ningún reproche.

¿Es tan dura la presión que llevas encima, intentar jugar siempre a gran nivel?

Yo creo que es lo que la gente se pierde desde fuera. El hecho de que solo ves al jugador en el partido dos horas. Desde fuera lo animas y nos perdemos la parte de que somos también personas. Puedes tener facilidades en unas cosas o en otras, por supuesto, todo lo que tú quieras, pero al final todo el mundo tenemos familia, viajes, presión... Tienes que jugar bien todos los días. Tienes a todo el mundo que, si no juegas bien te lo van a recordar. Incluso jugando bien hay algunos que te dicen que no siempre lo haces igual de bien.

¿Entonces hay que estar muy fuerte mentalmente?

Por diferentes circunstancias en la vida y en cualquier sector hay momentos que todos tenemos altibajos, que hay días que se te dan mejor las cosas, hay días que se te dan peor... Es difícil jugar bien todos los días. Es difícil hacer tu trabajo perfecto todos los días y para ello necesitas una mentalidad fuerte, sin duda.

Una decisión personal de Ricky

¿Entendiste su decisión de parar?

Tomó una decisión, se encuentra que no está cómodo y hay que respetarlo, pero yo creo que le pasa a él y lo tenemos que ver como algo normal. Quizá que él lo haga, al que tenemos como ídolo, pues creo que igual ayuda a otra gente a dar el paso.

Ahora ha decidido bajarse de la presión de jugar en un Barça e irse al Joventut…

A ver qué es lo que decide hacer. Yo me pongo un poco en su posición y digo, a ver, paro porque tengo que parar. Vuelvo para probar a ver si estoy bien. Y yo creo que ahora ya tiene las dos partes para analizar en su mente. Tiene la parte de no jugar y tiene la parte de jugar. Ahora es libre de decidir.

¿Te sorprendió eso de que no volviera a la selección?

No, yo creo que era muy rápido. Es que no te da tiempo a analizar nada tras acabar la temporada. Yo creo que es verdad lo que ha dicho. Necesita un tiempo para decir, ¿estaba bien cuando no jugaba? ¿Lo que he hecho con el Barça es lo que mi cuerpo me pide? ¿Quiero jugar pero no a ese nivel? Todas esas preguntas te las haces. Oye, ahora me tomo el tiempo, lo hablo con mi familia, y pongo en una balanza qué es lo que quiero, cómo lo quiero y dónde lo quiero. Yo creo que no tiene que demostrar a nadie. Tiene que intentar ser feliz. O será en el Barça, o será en la Peña, o será incluso no jugando.

Calderón y Ricky se midieron en la NBA en múltilples ocasiones a lo largo de su carrera / EFE

¿Aparecen a lo mejor otras prioridades?

Todo está abierto cuando lo que haces es para sentirte bien. Y después de haber hecho una carrera, porque ya ha hecho la carrera, también tienes otras prioridades. En mi caso, podría haber seguido jugando, pero en mi balanza, mi familia empezaba a pesar más que el baloncesto. Y entonces es como, ¿qué gano si juego un año más? ¿O estoy perdiendo? Eso es lo que tienes que poner sobre la balanza.

¿La presión es más alta jugar con España o no?

Yo creo que es lo mismo. Hablando de jugadores profesionales, no existe un nivel diferente. Yo siempre he dicho que la presión la tenemos nosotros. Una de las cosas que me cambió cuando me retiré, es que hay un ‘chip’ que se desconecta y que ya dejas por fin de ser 24 horas profesional. Tienes momentos que te lo pasas bien, que estás, pero al final tú estás con tu familia, estás desconectando de baloncesto, pero hay una parte que sigues siendo jugador. Eres 365 días jugador. Entonces la presión se va acumulando.

La inadaptación de Campazzo

¿Por qué Facundo Campazzo no triunfó en la NBA?

Puede ser el estilo, puede ser porque él juega de una forma que no te adaptas allí. Puede ser que justo en ese equipo necesitaban un base más alto, más bajo, más ancho. Son muchas cosas cuando llegas a la NBA, y tenemos ejemplos. Mira a Rudy, que se acaba de retirar lo que ha hecho cuando ha estado allí, pero decide venirse, o Juan Carlos Navarro. No tenían el talento para jugar y mira qué carrera han hecho. La NBA no es para todos. Hay miles de jugadores buenísimos que no han triunfado. Al final no han decidido seguir allí más tiempo. Son dos baloncestos diferentes. No hay una fórmula perfecta.

Tenemos buenos bases en la selección pero recurrimos a un jugador nacionalizado….

Es algo que no hay que darle demasiada importancia. Creo que si te pones a ver el mundo y la sociedad en la que vivimos creo que cada vez más es un jugador que por circunstancias está en el momento necesario. Cada vez estamos en un mundo más multicultural. Vamos a jugar contra Bahamas, contra Polonia en el que hay jugadores NBA. Yo creo que ahora mismo más que nunca somos de unir y de sensaciones y que sean parte del grupo. Yo vi a un jugador que luchó, que jugó increíble por esta selección y que no hay que darle mucha más importancia.

Los culés quieren que Sergi Llull se retire ya pero el tío sigue haciendo rotos allí dónde va...

Falta un poco, vamos todos por orden... Nos hemos ido quitando de enmedio algunos pero la experiencia sigue siendo muy importante. Yo creo que cada vez más nos damos cuenta de esa experiencia, de saber estar, pero también es la veteranía del vestuario. Yo creo que no es solo lo que han hecho en la cancha, que sí, que han tenido momentos buenos momentos no tan buenos, a veces han aportado, a veces no han aportado, porque eso pasa y la edad a todos y nos pasa, pero yo creo que ellos solo su presencia hace, tú ves, lo que aportan al equipo. Creo que tenemos que dar más importancia a esa veteranía de jugadores, a lo que aportan, a lo importante que tener a ese tipo de gente en el vestuario y sí que es importante que sean parte de, lo que te digo, que jugarán poco, pero juegan y yo creo que eso ayuda a los jóvenes, ayuda a la gente que viene de fuera a enseñarles,.