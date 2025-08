Calderón: “El desembarco de la NBA en Europa tiene buena pinta”

El ex base de la NBA y de la selección española, el extremeño José Manuel Calderón, que ejerce como directivo de los Cleveland Cavaliers, está convencido que la llegada a la NBA a Europa debe ser un factor positivo para el baloncesto.

“Mi sensación es que todavía hay tanta desinformación que es difícil saber realmente qué va a pasar. ¿Cómo es la Liga? ¿Quién va a participar y quién no? Es muy difícil dar una respuesta exacta, si estoy a favor o en contra, porque creo que todavía nos falta información”, comentó en una entrevista concedida al diario AS.

“Que FIBA esté detrás de algo como esto, junto con la NBA, es muy interesante. A priori debería ser para mejorar, para que el baloncesto siga creciendo. La Euroliga tiene una competición increíble. Y ahora hay que ver la otra parte. ¿Cómo es el negocio? ¿Todos los equipos piensan lo mismo? Lo lógico, y es lo que espero, es que se sienten en una mesa, se vean las opciones y se pueda hacer lo mejor para el baloncesto. Tiene buena pinta, más que nada porque sé cómo la NBA hace las cosas”, dijo el de Villanueva de la Serena.

El extremeño siempre sigue la actualidad del baloncesto en España y tiene una doble visión desde Estados Unidos / EFE

La 'fuga' de talento europeo a Estados Unidos

Otro de los temas espinosos es el salto inmediato de muchos jóvenes europeos a Estados Unidos después del poder económico de las universidades, que no pueden igualar los equipos con cantera propia en Europa.

“Hay un nuevo actor, que antes no estaba, que son las universidades. Antes no eran una opción económicamente y ahora sí lo son. Hay que adaptarse a eso, pero no solo nosotros. Es verdad que va a ser más difícil mantener a algún jugador, ya está pasando, pero también ellos tendrán que adaptarse porque no lo veo sostenible para ellos.

“Estamos en ese periodo de ¿qué va a pasar? Es difícil porque no sabemos cuáles van a ser las reglas… si hay reglas. Si ya tienes que convivir de esta forma para siempre. Pero está claro que entra un nuevo actor que tiene un poder económico grande, que tiene la parte de educación también”

La NBA, una liga multicultural

La reacción de la ACB con la Federación Española y el CSD ha sido la creación de la Liga Sub22, algo que apoya totalmente el extremeño. “Está arrancando y creo que también tiene incluida la parte de estudios y a mí me suena superbién. Hace ya mucho tiempo que se venía hablando de ello. Ojalá que salga bien y que ayude, que haya un buen nivel”.

Calderón firmó una exitosa carrera en la NBA cuando el talento europeo no estaba tan apreciado como ahora / EFE

Para Calderón, la presencia de cada vez más jugadores europeos en la NBA, es algo más natural. “Si un jugador lo hace bien en la Euroliga o en la ACB sabes mucho mejor qué significa ese nivel en la NBA", decía a AS.

"Antes igual no estaba tan claro. Si fichas a un francés, un alemán o un serbio, ya no es un europeo que llega a la NBA, es un jugador más porque la NBA se ha convertido en una liga multicultural. Y no pasa nada porque seas de un lado o de otro. Eso sí que se ha normalizado más. Pero sigue siendo igual de complicado o más entrar en la Liga”, dijo el español afincado en Estados Unidos.