Caja Rural CB Zamora - Tizona Burgos: Comienza el "showtime" de la Copa de Castilla y León de baloncesto

El "showtime" del mejor baloncesto regional regresa a escena esta misma tarde con una nueva edición de la Copa de Castilla y León. Una competición que arranca con la disputa de su fase previa con el Ángel Nieto como testigo, escenario de una batalla que arrancará con el combate ante los tableros entre Tizona Burgos y Caja Rural CB Zamora a partir de las 20.00 horas.

El parón veraniego ha pasado y el calor del sol deja paso al de los nuevos focos del Ángel Nieto, una iluminación que ayudará a dar realce a las mejores competiciones. Citas como la Copa de Castilla y León de Baloncesto, que servirá como carta de presentación del remozado Caja Rural CB Zamora ante su afición.

La formación de Saulo Hernández ha dado un giro a su plantel en los últimos meses. El capitán Jacob Round, el referente Jonas Pauksté y el pívot Omar Lo son las únicas caras conocidas para los seguidores azulones respecto al pasado curso. Y si bien el fichaje de Josep Peris y la presencia de los canteranos en la puesta a punto del equipo azulón dan un toque más "familiar" al grupo, son muchos los jugadores que la afición tiene todavía por conocer. Figuras llamadas a replicar "el milagro" de la permanencia en Primera FEB, así como hacer continuar el espectáculo iniciado tras el ascenso en 2024.

Hay interés por ver en acción a Rogers, Van Zegeren, Martínez o Roberts, pero también ganas por disfrutar de un equipo que no se rinde y batalla de tú a tú contra cualquier oponente con independencia de su entidad. Espíritu que puede llevar muy lejos al Caja Rural CB Zamora en esta copa, si bien el objetivo principal (tanto de los zamoranos como de sus rivales) está puesto en ir ganando sensaciones de cara al estreno liguero a finales de mes. Con todo, el hecho de jugar en casa, las ganas por alargar las buenas sensaciones firmadas hace una semana en el primer amistoso disputado en Ourense y la ilusión por alcanzar la final ante todo un ACB como San Pablo Burgos, obligan al equipo de Saulo Hernández a no poner únicamente el foco en el aprendizaje. Ganar debe estar dentro de los objetivos, entre los que con seguridad figura competir; principalmente, porque sin esa ambición, Tizona Burgos podría hacer "daño" a los locales.

El bloque burgalés vuelve este año a postularse como uno de los favoritos a batir en Primera FEB con un plantel muy completo. Ha conseguido retener a jugadores importantes y con proyección como Seoane, Ayoze o Vila y ha añadido bastante talento, tanto internacional con las llegadas de Zidek, Jackson o Brown; como nacional, con el regreso de Gerard Jofresa y el fichaje de Andy Huelves.

El Tizona Burgos es, por tanto, una dura "piedra de toque" para el Caja Rural CB Zamora. Un bloque que, además, llega con hambre a Zamora tras caer la pasada semana en la prueba que disputó frente a Movistar Estudiantes. Una derrota que intentará compensar ante los zamoranos en el primero de los duelos de gran nivel que ponen inicio al "showtime" en el Ángel Nieto.