El Caja Rural CB Zamora pierde a uno de sus hombres fuertes: Jordan Walker causa baja
El jugador americano llegó el pasado verano y fue una de las referencias ofensivas de los de Saulo Hernández
C. J. T.
El Caja Rural CB Zamora anunció este jueves una baja importante de cara a la próxima temporada 2025-2026. Jordan Walker no seguirá vistiendo la camiseta del equipo zamorano la próxima temporada, lo que deja a Saulo Hernández sin uno de los referentes de su plantel la campaña anterior.
El club anunció la marcha del jugador americano a través de las redes sociales, deseando la mejor de las suertes a un Walker que llegó el pasado verano y se convirtió en una de las referencias ofensivas del bloque azulón.
Evidentemente, y como no podía ser de otra forma, el Caja Rural CB Zamora se encuentra ya activo en el mercado de fichajes buscando opciones con las que reforzar el equipo y paliar el adiós de Walker, jugador que hace las maletas junto a otros hombres determinantes en campañas anteriores como Powell, Buckingham o Hustak.
