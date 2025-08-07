Suscripción

El Caja Rural CB Zamora pierde a uno de sus hombres fuertes: Jordan Walker causa baja

El jugador americano llegó el pasado verano y fue una de las referencias ofensivas de los de Saulo Hernández

Walker busca un hueco en la defensa del Grupo Alega Cantabria.

Walker busca un hueco en la defensa del Grupo Alega Cantabria. / Miguel Ángel Lorenzo

C. J. T.

El Caja Rural CB Zamora anunció este jueves una baja importante de cara a la próxima temporada 2025-2026. Jordan Walker no seguirá vistiendo la camiseta del equipo zamorano la próxima temporada, lo que deja a Saulo Hernández sin uno de los referentes de su plantel la campaña anterior.

El club anunció la marcha del jugador americano a través de las redes sociales, deseando la mejor de las suertes a un Walker que llegó el pasado verano y se convirtió en una de las referencias ofensivas del bloque azulón.

Evidentemente, y como no podía ser de otra forma, el Caja Rural CB Zamora se encuentra ya activo en el mercado de fichajes buscando opciones con las que reforzar el equipo y paliar el adiós de Walker, jugador que hace las maletas junto a otros hombres determinantes en campañas anteriores como Powell, Buckingham o Hustak.

