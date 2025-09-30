El Caja Rural CB Zamora, líder de Primera FEB: una página más en la brillante historia del club zamorano

El Caja Rural CB Zamora recordará para siempre la primera jornada de liga de la presente temporada, un capítulo en el que terminó ocupando lo más alto de la tabla en Primera FEB gracias a su holgada victoria sobre Grupo Alega Cantabria (72-96). Una victoria que vale un liderato histórico para los azulones que estrenan así dicha condición en esta categoría.

Las buenas sensaciones de la pretemporada, a pesar de la derrota ante Súper Agropal Palencia Basket, se tradujeron en un triunfo rotundo en el estreno liguero. Un debut en el que, gracias a los 24 puntos de diferencia sobre su rival, el Caja Rural CB Zamora arrancó la competición al frente de la tabla. Por delante de Movistar Estudiantes, de CAB Obradoiro, de Leyma Coruña o Flexicar Fuenlabrada. De todos los grandes favoritos a ocupar ese primer puesto cuando la liga regular toque a su fin.

Sin duda, el vestuario zamorano tiene su vista puesta en otras miras y el liderato quedará como "la anécdota de la semana" para jugadores y técnicos, pues la vista está ya puesta en el siguiente compromiso este sábado ante Tizona Burgos. Sin embargo, el bloque dirigido por Saulo Hernández agrega con este temprano primer puesto una página más a la historia del club, así como hace crecer la ilusión de su afición por soñar con una temporada en la que ver al Caja Rural CB Zamora peleando en el "play-off" contra todos aquellos equipos que quieren ocupar la plaza que, hoy, está en poder de los zamoranos.

Roberts, el MVP del líder

Tyrell Roberts, jugador del Caja Rural CB Zamora, se estrenaba el pasado sábado en Primera FEB. Debut que completó siendo uno de los referentes del conjunto de Saulo Hernández en su clara victoria sobre Grupo Alega Cantabria (72-96), papel que le llevó a terminar la primera jornada del campeonato como uno de los hombres más destacados en el inicio de la competición.

El talento de Roberts y su capacidad para ser uno de los hombres más importantes del bloque zamorano quedó claro en pretemporada, especialmente en la victoria lograda frente a Tizona Burgos en la Copa de Castila y León. Un encuentro en el que firmó más de 20 puntos y se convirtió en el motor del equipo azulón ante un entregado Ángel Nieto". Una demostración de cualidades que se confirmaron el sábado con un nuevo gran encuentro del americano.

El base del Caja Rural CB Zamora terminó su primer partido de liga con nada menos que 24 puntos en su casillero. Una cifra que alcanzó disputando poco más de 24 minutos de juego, añadiendo además a su "tarjeta" tres rebotes defensivos, seis asistencias y seis robos de balón. Números que, junto a las tres pérdidas que cometió, arrojaron una valoración de 31 puntos. Registro que le sitúa tras el primer asalto como el tercer clasificado en busca del MVP, solo por detrás de Parham II y Granger, y que le permitió acceder al quinteto de jugadores más valorados de la competición en su estreno.

Por supuesto, con estos números, Roberts también se encuentra dentro de los máximos anotadores de la liga en su comienzo (3º) y de los mejores asistentes (8º), si bien el apartado en el que no encontró rival en su debut fue en recuperaciones de balón. El base del Caja Rural CB Zamora fue el "ladrón de la jornada" y lidera en solitario dicha estadística en Primera FEB.

Vía: La Opinión de Zamora