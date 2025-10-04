El Caja Rural CB Zamora gana el derbi regional a Tizona Burgos: el sueño azul sigue en las alturas de Primera FEB

El Caja Rural CB Zamora se impuso por 101-95 este sábado ante Tizona Burgos en un derbi regional de "altos vuelos", cargado de puntos y espectáculo, en el que ambos equipos se alternaron el control del marcador, llegando los azulones con tres puntos de ventaja a los últimos treinta segundos tras remontar nada menos que 14 puntos después de un mal tercer periodo. Un desenlace no apto para cardiacos en el que la sangre fría de los locales, su fe inquebrantable, el apoyo del público y el talento de hombres como Tharstarson, Rogers o Roberts sellaron el segundo triunfo azulón.

A diferencia del último precedente en la Copa de Castilla y León, el derbi regional arrancó con las defensas imponiéndose a los ataques hasta retrasar la primera canasta casi durante dos minutos. Lo abrió la hostilidades y Seoane devolvió el golpe poco después, calentando así los motores en ataque de ambos equipos.

Dos tiros libres anotados por Roberts volvieron a dar ventaja a los hombres de Saulo Hernández, pero dos penetraciones de Seoane y Zidek entregaron el mando a un Tizona que no se venía abajo tras la primera canasta de Van Zegeren (6-8, m. 4).

La sensación en pista durante la primera mitad del cuarto inicial fue de equilibrio. Sin embargo, con los primeros cambios, los visitantes dieron un paso adelante ganando duelos individuales bajo aro para generar ventaja antes del regreso al Ángel Nieto de Toni Naspler. Una diferencia que llegó a ser de cuatro tantos y que desapareció en apenas un minutos con un buen trabajo defensivo azul y el acierto de Thrastarson y Pauksté.

La reacción zamorana la extendieron Peris, a la contra, y Round, con un triple que levantó a la grada y forzó al técnico Jordi Juste su primer tiempo muerto (22-16, m. 7). Un parón que permitió a Tizona Burgos recuperar el aliento con un parcial de 0-4, llegándose al término de los primeros diez minutos de juego con un justo 25-25 tras un postrero triple visitante.

Con mucha actividad y también fallos en el tiro, arrancó el segundo cuarto. Un periodo que Tizona Burgos inició dominando, abriendo brecha en el marcador y forzando a una nueva reacción al Caja Rural CB Zamora. Los locales, sin perder el norte, respondieron con canastas de Roberts, Martínez y Round, volviendo a dar ventaja al bloque azulón (35-33, m. 14).

La alegría duró poco, pues el bloque de Juste dio réplica, pero entre la calidad de Roberts y un inspirado Thrastarson, la contienda seguía igualada. Al menos hasta los dos minutos previos al descanso, donde ya en bonus, el bloque de Saulo Hernández se descolgó ligeramente en el luminoso. Tanteo que se fijó en un 45-50 desfavorable para el cuadro zamorano al paso por vestuarios.

El Caja Rural CBZamora, necesitado de afinar su puntería y de control en el dominio del rebote bajo su aro, volvió a la pista con energía como demostró un mate de Round. Un primer paso para el intento de remontada azul que buscaba encaminar Roberts a ritmo de triple, si bien Tizona Burgos resistía con buenas acciones en la pintura rival (55-58, m. 24).

El e esfuerzo, notable, pasó factura pese a las rotaciones de Saulo Hernández, que ya no pudo equiparar su intensidad defensiva con la agresividad burgalesa bajo su aro. Un factor mal ponderado por el arbitraje y señalado por un público descontento cuando la brecha de hizo más grande (56-67, m. 27). Eso sí, los zamoranos no tiraban la toalla y con un acierto de Peris y una canasta con tiro adicional de Van Zegeren, mantenían sus opciones. Probabilidad que los visitantes se empeñaban en apagar elevando su «colchón»a diez puntos, y los locales defendían con acciones como un triple de Rogers. Una lucha que alcanzó su último asalto con 66-80 en el marcador fruto de un arreón burgalés ante la falta de rebote y tensión defensiva azulona.

Los catorce puntos de desventaja hubieran apocado a muchos, pero no a un Caja Rural CB Zamora que apretó los dientes y con grandes canastas de Roberts y Round siguió combatiendo. Un trabajo que Tizona Burgos contrarrestaba como lo hizo en minutos anteriores, con canastas basadas en sus centímetros y aciertos en segundas jugadas o desde la línea de personal.

Con todo, el no desfallecer le dio opciones al cuadro de Saulo Hernández. Rogers sumaba tres, Lo otro más y Martínez, desde el perímetro, dejaba el duelo en un 85-86 a falta de cinco minutos.

Un triple visitante parecía cortar el camino de la remontada, pero Roberts volvía a aparecer para poner el 92-93 a poco más de 2:30 del final. Tiempo más que suficiente para culminar un esfuerzo titáncio que cristalizaba un gran tiro de Rogers que adelantaba a un Caja Rural CB Zamora al que Thrastarson daba una ventaja de tres tantos desde la línea de personal con poco más de un minuto por jugarse.

El Ángel Nieto se volcó encontes con los suyos. Un equipo que, en el momento clave, encontró ese rebote que le había faltado en manos de Pauksté. Y, pese al error en la siguiente acción del partido, Thrastarson aseguró el triunfo con dos tiros libres a los que siguió una pérdida de Tizona Burgos para completar el 101-95 que mantiene a los zamoranos en las alturas de la Primera FEB con su segunda victoria en dos jornadas.

Vía: La Opinión de Zamora