El Caja Rural CB Zamora ficha a Joey Van Zegeren

El Caja Rural CB Zamora ha anunciado este lunes el fichaje de Johan "Joey" Van Zegeren (Hoogeveen, Países Bajos, 1990), un pívot neerlandés de 2.08 metros de altura y amplia trayectoria europea, para reforzar la pintura de cara a la temporada 2025/26 en Primera FEB. Un jugador que llega a Zamora para asumir un rol de relevancia en la plantilla dirigida por Saulo Hernández.

Formado en la Canarias Basketball Academy, Van Zegeren llega a la capital del Duero avalado por su paso por la NCAA y por nueve campañas en la LEB Oro. Una categoría en la que ha rendido a alto nivel, si bien también cuenta con pasado deportivo en competiciones de Alemania y Bélgica.

Van Zegeren destaca por su "capacidad para anotar cerca del aro, capacidad reboteadora", según ha indicado el Caja Rural CB Zamora, apuntando que también cuenta con gran "presencia defensiva", lo que esperan que se traduzca en "valor inmediato para la rotación interior zamorana".